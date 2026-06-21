線路脇に三脚を立て、通過する列車を待ち構える――。鉄道ファンの中でも、写真撮影を主な目的とする「撮り鉄」は、日本ではしばしば社会問題として報じられる。一方、ヨーロッパにも「鉄オタ」は存在するが、日本ほど激しいバッシングの対象にはなっていない。なぜ日本では「迷惑な撮り鉄」が問題になる一方、ヨーロッパでは鉄道文化の担い手として受け入れられているのか。世界約30カ国で鉄道を撮影し、留学先にヨーロッパ