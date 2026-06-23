6月20日、ドジャース大谷翔平（31）がInstagramを更新。妻の真美子さん（29）と連名で、〈私たちは人生におけるこの素晴らしい日を再び一緒に迎えられたことに大きな喜びを感じています。無事に生まれてきてくれてありがとう〉と第2子誕生を発表した。【写真を見る】真美子さんの手を優しく取り…少女漫画さながらのエスコートをする大谷。真美子さんが妊娠中に着ていた「ウエストゆったりドレス」もドジャースには最長3日間