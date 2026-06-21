昨今増えている社員のSNS炎上や、それによる情報漏洩。これらが起きた際、企業向け保険でどこまで損害に備えられるのか？前編記事『「モンスター社員」のSNS炎上も横領も「総合保険だけ」では守り切れない？企業保険の《盲点》とは』では、保険はすべての問題をカバーできないということを解説した。例え社員による不適切な投稿が拡散された後の調査費用や問い合わせ対応費用を補償できても、企業が失った信用をそのまま取り戻せる