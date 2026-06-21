お互いをわかり合うためにする彼氏とのケンカは、あとくされなく、上手にしたいもの。そこで今回は、オトメスゴレン読者の女性へ向けた調査結果を参考に、「ケンカを繰り返すことで学んだ、彼氏との会話をする上でのコツ９パターン」をご紹介します。【１】思ったことはすぐ口に出さずに、１分間はガマンして冷静になってから話す。「感情的になっていると、わけがわからないことを言ってしまう」（２０代女性）とのように、興奮し