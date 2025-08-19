きょうの為替市場、ややドル安の動きが出ていたものの、概ね様子見の雰囲気が強まっておりドル円も１４７円台での上下動が続いている状況。雰囲気に変化はなく、市場は金曜日のジャクソンホールでのパウエル議長の講演を待っている状況。短期金融市場では９月ＦＯＭＣでの０．２５％ポイントの利下げを８０％程度の確率で織り込んでいる。先週よりは確率は低くなってはいるものの、ほぼ利下げを確実視している状況。



まちまちなインフレと雇用の数字に加え、トランプ政権からの政治的圧力もあり、ＦＲＢも判断が悩ましい状況に追い込まれている。パウエル議長は利下げの可能性は否定しないのかもしれないが、一部で期待されているような積極利下げを強調するようなことはないと見られている。また、議長にとって最後のジャクソンホールでの講演となりそうだが、中央銀行の独立性は強調してくるものと見られている。



このような中、ドル円は１００日線と２００日線のレンジ内での推移を続けている状況。本日の１００日線は１４５．５０円付近、２００日線は１４９．２５円付近。現在はその中心の１４７円台で推移している状況。



なお、Ｓ＆Ｐが米国の格付けについて「ＡＡ＋」を再確認した。減税・歳出法によって米国の債務持続性に懸念が生じている中、今回のＳ＆Ｐの判断はドルに一定のプラス要因となり得るとの指摘も出ていたが、大きな動きには繋がっていない。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１４７．４０円に観測されている。



19日（火）

147.40（3.0億ドル）



21日（木）

146.80（12.0億ドル）



22日（金）

147.90（14.2億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

