この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「シノズチャンネル」で人気の主婦YouTuber・shinoさんが、動画『【100均】痒いところに手が届くコレ天才…‼︎ダイソー&セリア︎新作便利グッズetc….』を更新。今回も自身が実際に使用する様子や収納しながら、「今話題の掃除グッズや便利グッズ」など100均の新作アイテムを忖度なしで徹底的に紹介した。



最初に登場したのは、shinoさんが「これずっと気になっていました！」と気合を入れるダイソーの『洗濯ハンガークロスタイプ』。「20クリップも干せるんだよ、すごくない？」と使い心地をレポート。実際に靴下やタオルなどを干すと、「あ、落ちない落ちない。かなり振ったよ」と驚きの声。一方で「私ちょっと選ぶのミスったのよね。ほら、めっちゃずれてんの」と100円ならではの個体差にも言及。「ちゃんと見て選べばよかった」とリアルな意見も。



次にshinoさんが「使い心地気になるでしかないでしょ」とワクワクしながら紹介したのが、ダイソーの『粘着ゲルクリーナー』。水洗いで繰り返し使える便利さがウリだが、「めちゃくちゃちゃんとは取れるんだけど、めんどくさい」「コロコロを使う頻度がたまにだったり、洋服に使いたいって人には向いているのかな」と本音も。また、保管方法や乾かし方次第でカビが生える可能性があることや、1週間ほどで耐久性に不安を感じた点も正直に説明。「粘着力は落ちていない」と耐久性の一方で、洗い方や手間についても細かくレビューした。



続いて「1日6時間の使用で効果が1ヶ月、短くない？」と率直な疑問を投げかけた虫よけスパイラルリングも登場。自身や娘の保育園で蚊に刺されやすい環境ゆえに初めて購入したそう。「なんとなく効果はあるのかも」としつつ、「検証中は一度も刺されませんでしたね。アームカバーしてたかもしれないけど」と使用感を説明。「毎日20分くらい使い袋で保管。最初より匂いは若干落ちた」とリアリティある様子を伝えた。



他にも、娘用のオーロラレースシュシュや、自身念願だったiPhoneのカメラ保護カバーを紹介。「もっと早く貼っとけばよかった」と実感する場面や、「信じるかどうかはあなた次第」と家族にまつわる不思議な話も披露し、shinoさんらしい自由な雰囲気を感じさせた。



動画の終盤では「何でもいいじゃんって思っちゃう私は、なんでもOKなのよ」「いろんな話が好き」と語るなど、自然体のトークで締めくくったshinoさん。