京都出身の横山さんはジャイアンツファンを公言

巨人は16日、東京ドームでの阪神戦を「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催した。松井秀喜氏、王貞治氏、原辰徳氏、中畑清氏、堀内恒夫氏、高橋由伸氏らがセレモニーに登場する豪華演出が話題を呼んだ一戦。人気芸能人も観戦していたようだ。

元AKB48でタレントの横山由依さんが16日、自身のSNSを更新。「今日は、東京ドームで野球観戦！！ 試合ではありますが、ドーム中が一つになる瞬間もあり特別な時間でした」と綴り、巨人のキャップを被り、長嶋茂雄さんを追悼する「FOR3VER」のタオルを掲げた写真を投稿した。

横山さんは京都出身だが、以前から巨人ファンであることを公言している。それでも、投稿には「横山由依って京都出身なのに巨人ファンなんか」「横山由依さんが巨人のユニ着ててぶっ倒れた」「ジャイアンツファンとは意外だ」「てっきり阪神ファンかと」と驚く声が寄せられた他、「由依さん可愛すぎますね」「はんなり美人」「推しも来てたのか！」などとも反応があった。

試合はこの日出場選手登録された先発の井上温大投手が、初回に森下翔太外野手に左越え2ランを浴びるなど2回までに3失点。反撃したい打線だったが、村上頌樹投手の前に屈辱の2安打完封負けを喫した。（Full-Count編集部）