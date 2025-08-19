「日本代表は自分には利益がない」それでも八村塁が抱く日本バスケへの強い希望と次世代に託す「侍魂」

NBAプレイヤーの八村塁が主催する「BLACK SAMURAI 2025 THE CAMP」が18日から愛知県名古屋市のIGアリーナで始まった。今回のキャンプは、八村の「新たな挑戦」として、現役NBAコーチであるフィル・ハンディ氏を招聘し、日本から世界の舞台で活躍できる選手を輩出するための環境作りを目的としている。開催にあたって開かれた記者会見での八村自身の言葉を交えながら、キャンプに込めた想い、そして日本バスケに対する今の気持ちを伝える。

「BLACK SAMURAI」に込めた日本人としての誇り

八村は今回の帰国の中で相撲部屋を訪れたり、京都で刀鍛冶の技術に触れたりするなど、さまざまな日本文化を吸収している。これについて八村は「18歳の時に日本を出たんですけど、それまでは部活をやっていたり、お金もなかったりで旅というものをしたことがなかったんです」と語った。その後はコロナ禍もあり、なかなか実現できなかったが「今回こうやって日本をまわれて、改めて日本人としての誇りを持てた」と話した。

プロジェクト名の「BLACK SAMURAI」には、父親のルーツであるベナン人の「ブラック」と、日本の「侍魂」の意味が込められている。八村は、幼い頃にジョーダンブランド主催のキャンプに参加し、そこで世界レベルに触れて自信やスキルを培ったことがとても大きな経験だったことから、こうしたキャンプをずっと開催したいと思っていたと話す。今回のキャンプは、多くの協力者を得て実現したもので、「子供たちがNBAといった自分の夢へのきっかけ、またその自信になれるようなキャンプにしたいと思っています」と述べた。

選考で「スキル」よりも重視したもの

応募総数3,314名の中から、選抜されたのはわずか153名。選考プロセスについて「正直大変でしたね」と語る中で、バスケの力だけでなく、自己主張ができているかという点も重視したという。

八村がアメリカで最も衝撃を受けたのは、選手たちの競争心の強さだった。「日本でバスケをしていた頃の僕に最も不足していたのが競争心でした。ゴンザガ大学に進学した当初、監督から常に言われていたのは『Be a tiger』でしたから」

この経験が、今回のキャンプでの指導方針にも反映されている。「アメリカの選手たちは、バスケ以外に道がないという切迫感を持ってプレーしています。日本の選手も、世界で戦うためには同等のメンタリティを身につける必要があります」

一方で、八村が目指すのは単なる厳しさではない。「僕がバスケを続けてこられたのは、その根底に楽しさがあったからです。ハードワークの中にも楽しさを見出すことができれば、選手は継続的な成長を遂げることができます」

“自分のルーツ”への特別な思い

さらに今回の選考には自身のルーツである「母子家庭」「ハーフ」への想いも含まれていた。愛知県の母子家庭の子供たちや、自分と同じハーフの応募者たちも選抜に含めたと明かし「こういった機会が少ない子供たちを中心に集めたかった」と述べた。

ハーフとして日本で育った苦悩についても、八村は率直に語る。「正直言って日本にいる時はつらい経験ばかりでした。でも世界に出たら、ハーフであることがいかにユニークで価値のある特性かを理解しました。だから同じ境遇の子供たちに、世界レベルの体験をしてもらって自分の多様性を誇りに思い、それを強みに変えることができることを伝えたいんです」

フィル・ハンディ氏を選んだ理由

現役NBAコーチのフィル・ハンディ氏との関係についても、八村は特別な想いを語る。「フィルとのワークアウトが最も効果的でした。彼は100人の参加者がいても、一人ひとりがちゃんとキャンプに参加していることを実感できるような指導を行います。単にメニューを考えて実行させるのではなく、その場のそれぞれの状況に応じて最適な指導を即座に判断し、実践する能力があります。オフコートでも良く人生論を交わしますし、僕にとって兄のような存在です。スキルはもちろんですが、そういうところも含めて彼が一番適していると思いメインコーチに選びました」

バスケ協会に対する発言の裏にある思い

日本のバスケ界に対して時に厳しい発言をする八村。そのことを記者会見で問われると「僕が日本代表でプレーすることって自分自身には正直そんなに利益はないんですね。本当に日本代表でバスケがやりたい、日本を強くしたいという思いだけでやっている」と切り出した。そして、渦中の騒動を含めて改めて気持ちを語った。

「日本人として僕は日本代表でバスケをずっと小さい頃からやってきました。いろんなことがあり、オリンピックに出られるか出られないか、ワールドカップに出られるか出られないかという厳しい環境の中で僕たち選手が頑張ってやってきた積み重ねで今の代表があると思っています。ただ、ここ3年間くらい、もっと最近ですかね。協会のやり方や方針が僕は違うんじゃないかと思って、ただ指摘した。それを日本の皆さんがどう思うかっていうのは、もう任せるしかないんですが、僕は本当にあえて厳しく言っているとかそういう事でもなく、日本のバスケが良くなってほしい、強くなってほしいという気持ちで言っているだけなので、それ以外の他意は何もないです」

レイカーズでの成長と努力

最後にレイカーズ移籍後の自身の成長についてファンから聞かれると、八村は「シューティングは、僕としてもすごい意識してやってきたので、そこは伸びたんじゃないかなと思います」と答えた。レブロン・ジェームズやアンソニー・デイビス、ルカ・ドンチッチといったトップ選手とプレーして培ったものも大きい。「彼らはすごいディフェンスが集中される中でも、ディフェンスの裏を取った動きだったりカッティングだったりがとてもうまい。そういうのは一緒にプレーすることでタイミングなどが感覚でわかるようになってきました」と述べた。

「才能だけじゃなく、努力が大事」だと強調し、「ただ単に身長がでかい、手足が長いだけじゃダメです。そこにプラスしてスキルはもちろんですし、バスケに対するIQやその考え方がとても大事なので、そういう部分を今回みんなに学んでほしいなと思いますね」と語り、このキャンプで自分の強みと弱みを理解することが、世界で戦う上で重要だと締めくくった。

八村塁の言葉からは、日本バスケットボール界への深い愛情と、次世代への強い責任感が伝わってきた。彼が描く未来への道筋は、この3日間のキャンプから始まる。

なぜバスケは「５人対５人」のスポーツになったのか…意外と知らない「面白い歴史」