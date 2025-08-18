Xiaomi、新エントリースマホ「Redmi 15 5G」を発表！Snapdragon 6s Gen 3や7000mAhバッテリーなど。日本でも発売へ
Xiaomiが展開するコストパフォーマンスを重視した「Redmi」ブランドの新商品として5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「Redmi 15 5G」（Xiaomi Communications製）を発表しています。すでにマレーシアなどの一部の国・地域では販売開始されており、価格はマレーシアでは8GB内蔵ストレージ（RAM）および256GB内蔵ストレージで729RM（約26,000円）となっています。
Redmi 15 5GはXiaomiが展開しているコストパフォーマンスを重視したRedmiブランドにおける新しいエントリースマホで、これまで投入されてきた「Redmi 12 5G」や「Redmi 13 5G」の後継機種となり、チップセット（SoC）はRedmi 12 5GがQualcomm製「Snapdragon 4 Gen 2 Mobile Platfrom」、Redmi 13 5GがQualcomm製「Snapdragon 4 Gen 2 AE Mobile Platfrom」となっていましたが、新たにQualcomm製「Snapdragon 6s Gen 3 Mobile Platfrom（型番：SM6375-AC）」となって性能が高まっています。
Snapdragon 6s Gen 3 Mobile Platfromは6nmプロセスで製造され、CPUは最大2.3GHz Kryo Gold（Cortex-A78ベース）×2＋最大2.0GHz Kryo Silver（Cortex-A55ベース）×6のオクタコアで、GPUはAdreno 619、通信モデムは「Snapdragon X51 5G RF System」を内蔵しており、ベンチマークアプリ「AnTuTu Benchmark」の総合スコアは49万オーバーとなるとのこと。なお、8GB RAM＋256GBストレージの他に4GB RAM＋128GBストレージもあり、RAMはLPDDR4X、ストレージはUSF2.2で、外部ストレージとしてmicroSDXCカードスロット（最大2TB）も搭載しています。
ディスプレイは上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：19.5の縦長な約6.9インチFHD+（1080×2340ドット）液晶（約374ppi）を搭載し、リフレッシュレートは最大144Hz、サンプリングレートは最大288Hzに対応するほか、明るさ最大850nitsやコントラスト比1400：1、色域85％ NTSCで、読書モードのほか、TUV Rheinlandによる低ブルーライト認証やサーカディアンフレンドリー認証、フリッカーフリー認証を取得しています。サイズは約169.48×80.45×8.40mm、質量は約217g、本体色はRipple GreenおよびTitan Gray、Midnight Blackの3色展開。
また生活防水（IPX4）および防塵（IP6X）に対応しており、パンチホール部分には約800万画素CMOS／広角レンズ（F2.2）のフロントカメラが内蔵され、顔認証に対応するほか、生体認証としては電源キー部分に側面指紋センサーが内蔵されています。センサー類は加速度センサーおよび環境光センサー、電子コンパス、バーチャル近接センサーを搭載し、販売される国・地域によってはNFC Type A／Bにも対応しているとのこと。リアカメラはメインが約5000万画素CMOS／広角カメラ（F1.8、5P）のデュアル構成となっています。
その他の仕様は7000mAhバッテリーおよび急速充電（最大33W）、USB Type-C端子、3.5mmイヤホンマイク端子、IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4および5.xGHz）の無線LAN（Wi-Fi）、Bluetooth 5.0、赤外線リモコン、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDouなど）、ハイレゾ音源、Dolby Atmosなど。携帯電話ネットワークはグローバル版の対応周波数帯が以下の通りで、nanoSIMカード（4FF）スロットが2つとeSIMに対応しており、デュアルSIMデュアル5Gをサポートし、片方のnanoSIMカードはmicroSDカードと共有となっています。OSはAndroid 15ベースの独自ユーザーインターフェース「Xiaomi HyperOS 2」をプリインストール。
5G NR: SA n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 71, 2, 12, 26, 48 / NSA n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 71
4G LTE: FDD Band 1*, 2, 3, 4, 5, 7, 8*, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66, 71 / TDD Band 38, 40, 41, 42, 48
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
