timeleszやJO1白岩瑠姫、付録には『チ。―地球の運動について―』などが登場した『女性セブン28号』が8月18日（月）に小学館より発売された。

【画像】新生timeleszのファーストツアーの様子

グループ活動をあきらめなかった3人が、新たな仲間を得て8人体制になって初の全国アリーナツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1～FAM～」を開催中のtimelesz。女性セブンでは8月6日に行われた横浜アリーナ公演を徹底レポートした。演出を担当した菊池風磨が「みんなが主役になれる瞬間がある」というように、新生timeleszの魅力が存分に詰まった最新ツアーの見どころを3Pで大特集した完全保存版。

声優に初挑戦し、またRUKI名義で映画主題歌の作詞作曲も手掛けたJO1の白岩瑠姫が登場。自身の声について深掘りしたインタビューや共演した声優・白石晴香とのクロストークも掲載。撮り下ろしではなんとも美しい“神ビジュ”を堪能できるグラビアや、カーテンで遊ぶお茶目なカットが掲載された。女性セブンデジタル版限定では、本誌に収まりきらなかったアザーカットが公開されている。

『チ。―地球の運動について―』とコラボした「もしもシート。」が付属。老いも若きも関係なく、命にかかわる病気や事故は突然やってくる。「もしものとき」のため、自分の意思やメッセージを書き残しておくためのシートが「もしもシート。」累計500万部突破の人気まんが『チ。―地球の運動について―』の10人の登場人物が、「もしもシート。」を書く背中を押してくれる。誌面では女優の池波志乃さんが登場。付録に掲載しているキャラクターのメッセージに共感し、昨年亡くなった中尾彬さんとのお別れについて語るインタビューも掲載された。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）