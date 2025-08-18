G-DRAGONが仕掛ける新キャラクター「ZO&FRIENDS」誕生、渋谷で初ポップアップ開催
約2年にわたる準備期間を経て、G-DRAGONとLINE FRIENDSがタッグを組んだ新キャラクター「ZO&FRIENDS」が誕生しました。その世界観を体感できる初のポップアップストア「ZO&FRIENDS 1st POP-UP」が、2025年8月18日から9月1日までLINE FRIENDS SQUARE SHIBUYAにて開催されています。
LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA 外観/photo by ©FASHION HEADLINE
公開直後から注目を集め、オープン初日の事前予約は開始からわずか約6分で全枠が満席に。会場にはぬいぐるみやラグ、プレートといった限定アイテムがラインアップし、制作過程を追ったスペシャル映像や迫力あるメディアゾーン、さらにレシート写真機やフォトスポットといった遊び心のある仕掛けも用意されています。
メディアゾーンでの映像のワンシーン/photo by ©FASHION HEADLINE
フォトスポット/photo by ©FASHION HEADLINE
「ZO&FRIENDS」は、G-DRAGONの愛猫をモチーフにした「ZOA」、シンボルフラワーであるデイジーをキャラクター化した「A&NE」など、彼の日常からのインスピレーションが反映された存在。ネーミングには「良い友だち」という意味と、韓国語で“ジョア＝良い”をかけた言葉遊びが込められており、G-DRAGON独自の感性とLINE FRIENDSのクリエイティブが融合しています。
メディアゾーンでの映像のワンシーン/photo by ©FASHION HEADLINE
メディアゾーンでの映像のワンシーン/photo by ©FASHION HEADLINE
また、梅田ロフトや全国各地のHMV店舗でも同時開催され、幅広いファンが新キャラクターの世界に触れられる機会に。ファッションとカルチャーを自在に横断するG-DRAGONだからこそ実現した「ZO&FRIENDS」。その誕生は、グローバルに広がるキャラクターカルチャーに新たな潮流を生み出す予感を漂わせています。
B1ストア内観/photo by ©FASHION HEADLINE
1F 入口前のスタチュー/photo by ©FASHION HEADLINE
ZO&FRIENDS 1st POP-UP
場所：LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA B1F
期間：2025年8月18日(月)〜9月1日(月)
※8/18(月)〜8/19(火)は事前予約制になります。
※8/20(水)以降はフリー入場(30 分入れ替え制)になりますが、混雑状況により入場制限を行う場合があります。
※各アイテムお一人様1点までご購入いただけます。
※数に限りがあるため、商品によっては早期お品切れになる可能性があります。
※LINE FRIENDS SQUARE オンラインストアでの取扱はありません。
（商品数には限りがあるため、なくなり次第物販は終了となりますが、期間中はB1階にてメディアゾーンでの特別映像、1階のスタチュー展示が楽しめます）
ZO&FRIENDS
いつもスローモーションで、無愛想だけど優しい雲猫「ZOA」
愛らしくて、ちょっぴりおせっかいなデイジー「A&NE」
ZOAの雲の足跡から生まれた、ドタバタ元気いっぱいの「AKIZAKI」
ZO&FRIENDSは、不器用だけど、真心あふれる仲間たちです。ZOAは静かにそっと寄り添い、かわいい癒しを、A&NEは、あたたかい言葉とちょっとしたおせっかいで微笑みを届けてくれます。AKIZAKI は、予測不可能だけど元気一杯で、いつも笑顔にしてくれます。不器用だからこそ完璧な仲間たち、ZO&FRIENDS。あなたにとって「最高の友だち」になりますように。
◾グローバル公式X：https://x.com/zonfriends
◾グローバル公式Instagram：https://www.instagram.com/zonfriends_official/
LINE FRIENDSについて
全世界で2億人以上が利用しているコミュニケーションアプリ「LINE」のスタンプから始まったグローバルキャラクターブランド。ブラウン、コニー、サリーなどのオリジナルキャラクターをはじめ、グローバルスターBTS とともに開発し世界中で愛されている「BT21」、NewJeans 関連 IP、minini、JOGUMAN(ジョグマン)、DINOTAENG(ダイノテン)、MNH、LINE Creators Market から生まれた「うさまる」「ねこぺん日和」などを展開している。さらには「原神」のIPビジネス展開などグローバル企業とのパートナーシップを続々展開し、Z 世代を中心に世界中にファンを有している。現在、ソウル、ニューヨーク、LA、東京、上海など18地域に進出しており、8のECプラットフォームを運営している。
