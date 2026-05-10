「美味しすぎて一瞬でペロリ♡」【ローソン】おうちカフェが華やぐ「新作スイーツ」

おうちでゆっくりとスイーツを楽しみたくなったら、パティスリーのような本格スイーツが揃う【ローソン】へ足を運んでみて。店頭に並ぶ種類豊富なスイーツは、どれにするか悩んでしまうほど魅力的なものばかりです。今回は、おうちカフェで楽しみたい「新作スイーツ」を紹介します。

シンプルイズベストな濃厚チョコ

チョコレートが食べたい気分の日には、「とろけるチョコソースのガトーショコラ」がおすすめです。ホイップクリームとココアパウダーの下に隠れているのは、チョコソース入りのガトーショコラ。@ftn_picsレポーターHaruさんが「濃厚な味わいで何度でも食べたくなる」と絶賛するガトーショコラと、ホイップの組み合わせが贅沢な味わいを楽しませてくれるはず。

パリふわの食感がアクセント

「ご褒美スティックケーキ ふわとろカスタード」は、すっかり定番となったワンハンドスイーツの新作。土台となるビスケット生地の上にカスタードムースを重ね、チョコレートでコーティングしています。ふんわり感のあるカスタードムースと、パリッとしたチョコレート、2つの食感の違いがアクセントになって、パクパクと食べ進めてしまいそう。

ついつい手が伸びる至福のロールケーキ

「もち食感ロール（カスタードプリン）」は、プリン風味のクリームとカスタードプリンフィリングによる、プリンづくしな味わいが特徴です。レポーターのHaruさんは「美味しすぎて一瞬でペロリ」と絶賛しており、次から次へと手が伸びてしまうほど気に入ったよう。ロールケーキとプリンを一緒に楽しめる、ご褒美感高めなスイーツです。

おしゃれなビジュアルに気分上がる

高級スイーツのような、上品なビジュアルが特徴の「カスタードプリンケーキ」。ダマンド生地の上にカスタードホイップとカスタードムースを重ねているため、ケーキとプリンを一つにしたような味わいが楽しめそう。ムースの中には、カスタードソースが注入されており、カスタードの風味やコクをとことん堪能できるはず。

おうちカフェのクオリティがグッと上がる【ローソン】の「新作スイーツ」。ビジュアル・味ともに満足度の高いラインナップは、どれを選んでもスイーツ欲をしっかりと満たしてくれそう。気になるスイーツをゲットして、贅沢なひとときを楽しんで。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる