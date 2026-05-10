《新作》大人気お菓子がスイーツに！？【ファミマ】見逃し厳禁♡「コラボ商品」

【ファミリーマート】では、4月14日より【森永製菓】とコラボキャンペーンを実施。森永を代表するお菓子の数々が、さまざまなスイーツに大変身。食べ慣れた味なのに新しさも感じられ、どれもクセになる味わいを楽しめそうです。

サクッと感をしっかり再現

「小枝クレープ」は、商品名の通り「小枝」をイメージして作られたスイーツ。小枝といえば、クラッシュアーモンドとパフのサクッとした食感が特徴ですが、こちらのクレープでは、そんな小枝の食感がしっかりと再現されているんだとか。巨大な小枝をクレープで包んだようなビジュアルに、期待が高まります。

ポイントはチョコ掛けアーモンドパフ

チョコクリームとクランチ、小枝をイメージしたチョコ掛けアーモンドパフの組み合わせに、@sujiemonさんは「食感と味が再現されてる」と絶賛。小枝の再現度が特に気になるところですが、チョコレートクレープとしてのクオリティが高いため、満足度も高そうです。

あの人気お菓子もスイーツに！？

「生エンゼルパイ」は、チョコレート・マシュマロ・ビスケットの組み合わせが特徴の「エンゼルパイ」をイメージした商品。エンゼルパイそのものといっても過言ではない、なじみのあるビジュアルですが、お菓子よりひとまわり大きいサイズ感に仕上がっているのも嬉しいポイント。

ふんわり甘いマシュマロに癒される

生エンゼルパイには、チョコレート・マシュマロ・ビスケットに加えて、ホイップクリームも入っているため、マシュマロのミルキーさがより際立つ味わいを楽しめそう。@sujiemonさんが「優しい甘さとほろ苦い生チョコが最高！」と絶賛する仕上がりは、年齢を問わず夢中になるかも。

おなじみの味がスイーツで楽しめる【ファミリーマート】の「コラボ商品」。今回の森永コラボで発売された商品は、全部で8種類。今回紹介したスイーツ以外でも、人気お菓子とのコラボが楽しめるため、ぜひ店頭でチェックしてみて。

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※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる