「待って、今じゃないんだ」トイレ中やすれ違い配達…思わず共感する宅配トラブルのリアル体験【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
トイレ中に荷物が届いたり…!!中身を開けたら注文していない商品だったり!?実は同じような体験をしている人も多いのではないだろうか？宅配便でのトラブルやおもしろエピソードをアメーバブログに掲載している漫画家ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの「運び屋ゆきたの漫画な日常」から、届け先であった珍エピソードを紹介しよう！今回は、お届け先でよくある話について、ゆきたさんからコメントも頂いた。
「今じゃない！」と思わず叫びたくなる瞬間は、なぜか重なる。本作「運び屋ゆきたの漫画な日常」には、そんな宅配をめぐる“あるある”がユーモラスに描かれている。作者・ゆきたこーすけさんに話を聞くと、「トイレ中に限って来る、という声は本当によく聞きます」と苦笑する。
実際、チャイムに慌てて応じたものの、出てみると隣の家への配達だったという勘違いエピソードや、急いで玄関に向かったのにトラックがすでに走り去っていき、その直後トラックが戻ってくるという体験も紹介されている。「後ろから車が来てしまって」と一周して戻ることもあるという話には、配達員側の事情もうかがえる。
ゆきたさんは「基本的には待つようにしていますが、どうしても不在と判断して次へ向かうこともあります」と現場のリアルを語る一方で、「出るのに時間がかかると伝えてもらえれば、待つこと自体は問題ありません」とも話しており、ちょっとした声かけがすれ違いを防ぐ鍵になるようだ。さらに、置き配の普及によって増えているのが誤配トラブルだ。知らない宛名の荷物を開けてしまうケースもあるといい、「その場合はそのまま配達員に渡してもらえれば大丈夫」と説明する。
何気ない日常の中に潜む宅配のドラマ。その裏側には、受け取る側と届ける側、それぞれの事情とすれ違いがある。そんな現実を軽やかに切り取る視点が、この作品の魅力だ。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
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