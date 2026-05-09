「ただの歯の治療」の罠…親知らず2本抜歯→頭蓋骨に響く音に「これは修理」と読者共感【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
西野みや子(@miyakokko61)さんが2023年1月に公開した「親知らず根絶やしレポ漫画」が、現実味あふれるストーリーで注目を集めている。本作は、大人になってから多くの人が直面する「親知らずの抜歯」をテーマにした完全ノンフィクション作品だ。著者である西野さんに、抜歯を決意した背景や施術中の壮絶な体験について詳しく話を伺った。
西野さんが本作を描いたきっかけは、想像以上に過酷だった抜歯後の生活にある。親知らずの2本目と3本目を抜いた時期が悪く、年末年始という時期に、美味しい食事やお酒を一切楽しめない日々を過ごすことになった。
ひたすら痛みと頬の腫れに耐え続けるなかで、我慢することが多い現状への「行き場のない感情」をどこかにぶつけたいと思い、漫画にすることを選んだという。
クリニックや大学病院での施術は、まさに恐怖の連続であった。西野さんにとって一番怖かったのは、最後に歯が抜ける瞬間に「ミシミシ」という音が頭蓋骨を伝わって響いてくることだったという。
■抜歯は「治療」ではなく「修理」である
施術中は、SNSでおすすめしてもらった曲をプレイリストにして聴くことで気をそらしていた。ドリルの音が響くとき以外は、何もできない治療中の時間をやり過ごすのに役立ったと振り返る。
これから抜歯を控えている読者に向けて、西野さんは「抜歯は治療というより、修理だと思って臨むほうがよい」とアドバイスを送る。
親知らずの状態によって個人差はあるものの、健康維持のために必要な過程だと割り切る心の準備が大切だ。今後は、高校生まで住んでいた限界集落での思い出や、独身時代の友人作りといったエピソードを漫画にしていく予定だという。
取材協力：西野みや子(@miyakokko61)
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