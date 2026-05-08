【ワークマン新商品】夏の不快を吹き飛ばす！ 高機能レディースウェア3選！ 収納力抜群のパンツも登場
ワークマンのレディースウェアは、プロの現場で培った機能性を日常に落とし込んだ「DAYS」や「OUTDOOR」ラインが充実。夏の厳しい日差しや蒸れを解消する、今季注目の3アイテムをピックアップしました。
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
▼レディースシーンレス遮熱ブラウス （1500円）
顔まわりをすっきり見せるスキッパーカラーが特徴のブラウスです。遮熱機能に加え、UVカット（UPF50＋）、接触冷感、吸水速乾と夏に最適な機能が満載。さらに、小物の収納に便利なサイドポケットが付いているのもワークマンらしい工夫です。
▼レディースドライサイドポケットT（780円）
驚きの低価格ながら、軽量でベタつきにくい吸水速乾機能を備えたTシャツ。豊富なカラーバリエーションが魅力で、サイドポケット付きなのでちょっとした小物を入れるのにも便利です。UVカット機能も付いており、デイリーからスポーツまで幅広く活躍します。
▼レディースクライミングスプリットパンツ（1900円）
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用し、動いても疲れにくいクライミングパンツ。多彩なポケットを搭載しており、作業時やキャンプでの収納力は抜群です。吸水速乾やUVカット、さらには花粉やほこりが落ちやすい加工も施されており、屋外活動の強い味方になります。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
オンオフ使える！ きれいめ遮熱トップスオフィスでの「きちんと感」と、夏の屋外での「快適さ」を両立させたトップスです。遮熱機能により、太陽光の熱を遮って衣服内の温度上昇を抑えます。
顔まわりをすっきり見せるスキッパーカラーが特徴のブラウスです。遮熱機能に加え、UVカット（UPF50＋）、接触冷感、吸水速乾と夏に最適な機能が満載。さらに、小物の収納に便利なサイドポケットが付いているのもワークマンらしい工夫です。
アクティブ派に最適！ ドライ＆多収納ウエア運動やキャンプ、毎日の家事で汗をかいても安心な吸水速乾性に優れたアイテムです。
▼レディースドライサイドポケットT（780円）
驚きの低価格ながら、軽量でベタつきにくい吸水速乾機能を備えたTシャツ。豊富なカラーバリエーションが魅力で、サイドポケット付きなのでちょっとした小物を入れるのにも便利です。UVカット機能も付いており、デイリーからスポーツまで幅広く活躍します。
抜群の収納力！ 動きやすさを追求したボトムス「OUTDOOR」ラインから登場した、機能性抜群のロングパンツです。
▼レディースクライミングスプリットパンツ（1900円）
伸縮性に優れたストレッチ素材を採用し、動いても疲れにくいクライミングパンツ。多彩なポケットを搭載しており、作業時やキャンプでの収納力は抜群です。吸水速乾やUVカット、さらには花粉やほこりが落ちやすい加工も施されており、屋外活動の強い味方になります。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)