FASHION HEADLINE

オニツカタイガー、名古屋に国内第2の旗艦店をオープン──東海・中部圏へ広がるブランド体験の新拠点

店舗は、ブランドを映す鏡でもあります。そこに何を並べ、どの街を選び、どのような空間をつくるのか。その一つひとつに、ブランドが描く未来が表れま…