FASHION HEADLINE
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スターバックス、登録有形文化財に新店舗──横浜・海の公園で歴史とコーヒーを未来へつなぐ
スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年8月10日、横浜市金沢区の海の公園内に「スターバックス コーヒー 横浜海の公園店」をオープンします。横…
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KENZO、原宿「GATE」でFW26ポップアップ開催──NIGOが描く「AT HOME WITH KENZO」を体感する4日間
家とは、暮らす場所であると同時に、その人の価値観や美意識が表れる空間でもあります。KENZOが2026年秋冬コレクションで掲げたテーマは、「AT HOME W…
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オニツカタイガー、名古屋に国内第2の旗艦店をオープン──東海・中部圏へ広がるブランド体験の新拠点
店舗は、ブランドを映す鏡でもあります。そこに何を並べ、どの街を選び、どのような空間をつくるのか。その一つひとつに、ブランドが描く未来が表れま…
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神戸発「buntA」が伊勢丹新宿店でPOP-UP開催──日本の発泡ラバー技術が生んだ、新しい“足育”フットウェア
日本には、世界へ誇れる技術が数多く存在します。しかし、その技術が必ずしもブランドとして知られているとは限りません。神戸・長田で生まれた〈bunt…
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アートが服になるのでも、服がアートになるのでもない──A-POC ABLE ISSEY MIYAKE × 松山智一「TYPE-XII」が生んだ新しい表現の構造
ニューヨークを拠点に活動する現代美術家・松山智一氏と、A-POC ABLE ISSEY MIYAKE（以下、A-POC ABLE）による協業プロジェクト「TYPE-XII Tomokazu M…
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genten、『くまのプーさん』原作100周年を記念した限定レザーコレクションを発売──100年愛される物語を、日本の革で紡ぐ
日本のレザーブランド〈genten〉が、『くまのプーさん』原作デビュー100周年を記念した限定レザーコレクションを発表しました。8月3日、「はちみつの…
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ムーン・リーの12星座占い【今週の星のメッセージ／8月3日−8月9日】 -
アグレッシブなマインドで過ごせる週。仕事はリーダー的な手腕が認められ自分らしい活躍ができそう。反面、はっきりした物言いが誤解される恐れが。特…
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ムーン・リーの12星座占い【今週の星のメッセージ／8月3日−8月9日】 -
基本はマイペースなあなたですが焦ってミスをしがち。仕事は余裕のなさがトラブルを招く恐れも。ショートトリップを楽しむなど優雅な時間を過ごすと好…
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ムーン・リーの12星座占い【今週の星のメッセージ／8月3日−8月9日】 -
引き続き願い事が叶うラッキーな週。仕事も自分の有利な方向へと進みそう。頑張った以上の評価を得られる暗示も。ただ、調子に乗っていると金銭トラブ…
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ムーン・リーの12星座占い【今週の星のメッセージ／8月3日−8月9日】 -
レジャーが好調な週。また友人との会話から人生の有意義なヒントをもらえる暗示も。ただ仕事はアップダウンが激しい気配が。苦手なことから先に済ませ…
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ムーン・リーの12星座占い【今週の星のメッセージ／8月3日−8月9日】 -
忙しいほどパワーも倍増する週。またオンもオフも自分ファーストで行動できそう。反面出る杭は打たれる恐れも。派手な自己主張は控えて。金運は◎。ス…
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ムーン・リーの12星座占い【今週の星のメッセージ／8月3日−8月9日】 -
心身のデトックスが開運を招く週。忙しさに身を委ねていた人は、緩く流れを変えていきましょう。対人面はサービス精神が仇となり信用をなくしそう。ド…
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ムーン・リーの12星座占い【今週の星のメッセージ／8月3日−8月9日】 -
お金の扱いがルーズになりがち。趣味やレジャーなど計画的に使いましょう。買い物もじっくり検討してから購入すること。仕事は美容系や資格を生かした…
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ムーン・リーの12星座占い【今週の星のメッセージ／8月3日−8月9日】 -
モヤモヤ気分に襲われがちな週。仕事は結果を焦り、かえって裏目に出そう。ヒーリングスポットに足を運んだり、懐かしい人と会うことが運気好転策に。…
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ムーン・リーの12星座占い【今週の星のメッセージ／8月3日−8月9日】 -
安定週。仕事は裏方的なポジションでチャンスを掴めそう。また成功させたい案件は水面下で進めていくと○。金運も好調。使っても何となく潤いが続く暗…
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ムーン・リーの12星座占い【今週の星のメッセージ／8月3日−8月9日】 -
粘り腰のスタンスが開運を招く週。簡単に諦めると後悔しそう。仕事も結果がでない案件ほど辛抱強くこなすと成功しそう。金運は不安定。生活費の見直し…
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ムーン・リーの12星座占い【今週の星のメッセージ／8月3日−8月9日】 -
頑固モードで運が低迷しがち。流れに身をまかせるスタンスが開運アクション。またスキントラブルも心配。腸内環境を整えましょう。金運は旅先で素敵な…
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ムーン・リーの12星座占い【今週の星のメッセージ／8月3日−8月9日】 -
心軽やかに過ごせる週。仕事も面倒な作業から解放されのびのびとこなせそう。またプライベートの充実が開運テーマに。ペットを飼ったり、部屋を模様替…
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ルイ・ヴィトン、モノグラム誕生130周年を記念した新キャンペーンを発表──5つのトランクが描く、旅と創造性の物語
ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）が、モノグラム誕生130周年を記念した新たなキャンペーンを発表しました。1896年に誕生したモノグラムは、130年にわ…
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コーチ、スチュアート・ヴィヴァースによるWinter 2026 コレクションを発表──″Analog Dreams″が描く、スクリーンの外へ向かうワードローブ
コーチ（Coach）が、クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ヴィヴァースによるWinter 2026 コレクションを発表しました。Courtesy of COACH今…