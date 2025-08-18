ドン・キホーテを創業し、一代で売上2兆円、時価総額3兆円に育て上げた名物経営者の“ラストメッセージ”とは――。（全2回の1回目／つづきを読む）

【写真】「5年後の生存率は2%以下」「肺のところに黒い影が…」“最末期がん”を公表したドン・キホーテ創業者の安田隆夫氏（76）

◆◆◆

「最末期とも言えるがんを患っています」

「驚安の殿堂ドン・キホーテ」の生みの親、安田輶夫氏（76）。型破りな経営者として知られ、わずか一代で年間売上2兆円の巨大企業を築き上げた小売界の帝王である。

実はそんな彼は今、己の身に巣くう大病と闘っているのだという。安田氏が、「週刊文春」の取材にこう告白する。

「現在、私は最末期とも言えるがんを患っています」

衝撃的な病状を明かす安田氏。心身に起きた変化や闘病の日々、そして後進へのメッセージを訊いた。

「まさか自分が」5年後の生存率は2％かそれ以下

宣告は突然だった。

「首の血管に動脈瘤に近いものがありまして、その経過観察として一昨年の夏にCT検査を受けました。そしたら肺のところに黒い影が写っていたんです。専門医の先生に診てもらったところ、これは紛れもなく肺がんだと。その時は、この歳だし肺がんはしょうがないと思っていたんです」

だが2023年12月、精密検査の結果、下された診断は想定した中でも深刻な「小細胞肺がん」だった。

「進行と転移のスピードが速く、5年後の生存率は2％かそれ以下だというんです。青天の霹靂でした」

10年前、『我が子供たちへ』と題した小冊子の序文に安田氏はこう記している。

〈仮にその日が今日、或いは明日であったとしても、思い残したり悔んだりすることは何もない。いつ迎えられても、私は本望である〉

しかし差し迫った現実と相対すると、まさか自分が、との心境になったそうだ。

「いろいろ聞いて、病について調べ上げましたよ。セカンドオピニオン、サードオピニオンも聞きましたけど、どのドクターにも同じことを言われました」

結論を受け入れざるを得なかった。

「その時に思いましたね。いよいよ来たんだなと。これは私にとって死刑宣告と同じです。私は今まで風邪1つひいたことがなく、極めて頑健だったものですから、こういう病気の経験値が無いんですよ。さすがに参りました。これから進めていこうというプロジェクトが頭の中にいっぱいあったんです。誰が俺の代わりにやるんだよって。2、3日間だけは、さすがに落ち込みましたね」

主治医が「ミラクル」と言うほど稀な体調

すぐに抗がん剤治療が始まった。

「最初はかなりきつい抗がん剤治療をやります。ドクターからは『こんなに副作用に強い人は見たことが無い』と言われるくらいには私は元気だったんだけど、それでも24年の元旦から2日、3日は、もうトイレまでも歩いていけないんですよ。ただ、4日以降に色んな人と会ってガンガン出歩いていたら、少しは元気になった。誰も病気に気が付かなかったですね」

これまでドン・キホーテを擁するPPIH（パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス）社内では限られたメンバーにしか知らせていなかった。

取材に応じる安田氏は、朗らかで溌剌としている。だが「心は千々に乱れている」ともいう。がんはその後、24年中にさらに進行していた。脳にまで転移して、「全脳照射」という強い放射線治療を受けた。

安田氏は現在、抗がん剤治療を受けながら、日本とシンガポールを行き来し、唯一の趣味であるパラオでのダイビングも欠かさず行う。すると、主治医が「ミラクル」と言うほど稀なことに、半年ほど再発・進行が止まっているのだという。

「私の体調はがんになる前に比べると、それは多少落ちますけども、見ての通り、元気なんですよ。抗がん剤の副作用も多少はありますが。ただ、そもそも判明から1年半以上が経って、私が今、こうやって話ができるのも普通ではない。普通は話ができない。今まで生きて来られたのも客観的なデータからすると、約2割くらいの確率でした」

ましてや来年の今頃、生存している確率は高くないという。余命が尽きる日が迫る。だが、ハッとする表現で記者に語り掛ける。

人生の幕引き前に仕事をする

「これはものの捉え方でね、私はがんで良かったと今は思ってるんですよ。私は根が楽天的なもんで。

例えば脳の血管、あるいは心臓の病気で急に倒れていたら、そのまま喋れなくなる、動けなくなる。そうでなくても、90歳まで生きると思えば余裕をかましていたかもしれない。がんだったから、私は人生の幕引きの前に猶予をもらうことができた。賞味期限、有効期限が迫っている。だったら仕事をしよう。落ち込むと辛くなるだけですから。

しかも今日、明日の売上じゃなくて10年後、20年後の事業を作るための仕事、私が死んでからの仕事を生前にやってしまおう、そう気持ちが切り替わったら、だいぶ楽になりましたよ」



©時事通信社

多忙なのは従前と変わらず、むしろスケジュールは過密になった。

「いま、私には名誉とかお金とか、世俗の欲望は全くない。私が死んでもドン・キホーテは残りますから、そういう意味では幸せです。残りの時間で、やれることをやっておきたい。私はね、口がきけなくなったり、寝たきりになったり、意識がなくなるその瞬間まで、経営者として生き切ってやろうと思っています。それが私の武士道なんです」

生涯経営者であると宣言する安田氏が、なおも人生の中で「やり残したこと」とは何なのか――。（後編に続く）

〈入社後10カ月で会社が倒産→6年間の賭け麻雀生活→年商2兆円「ドン・キホーテ」を創業…“最末期がん公表”の経営者・安田隆夫氏（76）が明かす「人生最大の教訓」と「最後にやり残したこと」〉へ続く

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年7月24日号）