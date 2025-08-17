エールディヴィジ第2節、フェイエノールトは敵地スタディオン・ウーデステインでエクセルシオールと対戦し、2-1で勝利した。注目を集めたのは上田綺世の2試合連続ゴールである。



試合は開始早々の前半9分に失点し、フェイエノールトが追う展開となった。しかし26歳の日本代表FWは開幕戦に続いて大仕事をやってのける。味方のシュートが弾かれた瞬間、素早く反応してヘッドで押し込み、チームを同点に導いた。まさにストライカーらしい反射的な一撃だった。



その後はセム・スタインが追加点を決め、逆転に成功。フェイエノールトはリードを守り切り、開幕から連勝を飾った。



2試合連続で結果を残したことで、上田の存在感は一段と増している。ゴール前での嗅覚は際立ち、チームに欠かせぬ得点源となりつつある。今季のフェイエノールトがタイトルを争ううえで、日本人ストライカーの活躍は大きな鍵を握るだろう。



