甘えん坊な傾向がある北欧にルーツのある猫さんが、大好きな飼い主さんの隣で眠る様子がXに投稿され話題を呼んでいます。飼い主さんの愛があふれる甘え方は1225万回以上閲覧され、「こんな風に甘えられたい」「かわいいの極み」といった絶賛の声があがっています。

【写真：『超甘えん坊の北欧猫』と添い寝すると……】

大きな甘えん坊猫・しろあんちゃん

Xアカウント『しろあん でっかい北欧猫』には、飼い主さんのことが大好きなノルウェージャンフォレストキャットの「しろあん」ちゃんとの暮らしが投稿されています。

しろあんちゃんはとにかく甘えん坊で、普段から飼い主さんに対する愛が強めなのだとか。ノルウェージャンフォレストキャットは大型の猫種ということもあり、9.2kgの大きな体で飼い主さんに全力で甘える姿が人気を博しています。

飼い主さんの腕をギュッ！

この日のしろあんちゃんは、飼い主さんの隣をしっかり陣取ってぐっすりと寝ている模様。それも、ただ寝ているわけではなく、飼い主さんの腕をギュ～っと抱きしめて幸せそうな表情を浮かべていたといいます。信頼している飼い主さんの隣はやっぱり安心するようです。

腕を抱き枕代わりにして、至福の時を過ごしたしろあんちゃん。もしかしたら夢の中でも、大好きな飼い主さんの側で遊んだり甘えたりしていたかもしれませんね。

しろあんちゃんと飼い主さんの微笑ましい触れ合いの様子には22万件もの”いいね”がつき、「まぁこれくらいだったら仕事休めば大丈夫か」「羨ましいです」「一生一緒にいてくれや猫」「こんなに甘えてもらえたら、幸せな気持ちになる…」と絶賛の声が寄せられました。

ヤキモチも焼いちゃう

別の日には、飼い主さんが猫カフェから帰ってきた時のしろあんちゃんの様子が投稿されていました。「私以外の猫に会ってきたの！？」と言わんばかりに、飼い主さんの腕をガブガブっと噛んできたといいます。愛ゆえに嫉妬してしまったようですね…。

Xアカウント「しろあん でっかい北欧猫」の他の投稿でも、大きく成長しても小さな子供のように無邪気に甘えるしろあんちゃんの可愛らしい姿が目白押しです。

またYouTubeにも、しろあんちゃんが甘える様子が投稿されています。

しろあん でっかい北欧猫、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「しろあん でっかい北欧猫（@shiroan_chan）」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。