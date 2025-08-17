「全国高校野球選手権・３回戦、京都国際３−２尽誠学園」（１６日、甲子園球場）

３回戦４試合が行われ、昨夏王者の京都国際は尽誠学園（香川）に３−２で逆転勝ちして２年連続の８強入りを決めた。エース左腕・西村一毅投手（３年）が１−２の六回から登板し、４回無失点で７奪三振の好投で流れを呼び込んだ。山梨学院は先発した来秋ドラフト候補右腕・菰田陽生投手（２年）が５回２／３を１安打無失点で勝利に貢献。日大三（西東京）、昨夏準Ｖの関東第一（東東京）も準々決勝に駒を進めた。１９日の準々決勝は抽選で京都国際−山梨学院、関東第一−日大三の顔合わせに決まった。

京都国際・西村が“鬼”と化した。球場のほぼ全体から尽誠学園に手拍子が送られ、完全アウェーとなった１点リードの九回。気迫あふれる１４球を投じた。

「球場の雰囲気もあっちの流れ。覚悟を決めて全員三振を取りにいくつもりでした」

先頭から２者連続で直球を決め球に空振り三振を奪う。最後の打者は追い込んでから低めのスライダーでタイミングを外して空を切らせた。１人も走者を出したくない場面で圧巻の３者連続空振り三振。女房役の猪股琉冴捕手（３年）が「（九回だけ）別人の球でした」と目を丸くするほど鬼気迫る投球だった。

１点劣勢の六回から登板。いきなり２死満塁を招くも三飛で切り抜け、以降は得点圏に走者を進めさせなかった。すると、八回に打線が逆転。４回２安打無失点、７奪三振の好救援で白星を呼び込んだ。尽誠学園・西村太監督（４９）も「対戦した投手の中でナンバーワンだった」と白旗を振った。

１３日の２回戦は昨春王者・健大高崎戦に先発。１６０球を投じ、９回３失点で完投していた。熱投からわずか中２日。普段よりも湯船に長めに入り、ストレッチも入念に行うなど身体のコンディション管理を徹底した。「疲れはなかった」と明かし、グラウンド外での過ごし方からもエースの自覚がにじむ。小牧憲継監督（４２）も「今日の西村の姿からは本当にエースに成長したなという熱いものを感じた」と手放しで称賛した。

次戦は再び中２日で２０２３年センバツ王者の山梨学院と対戦する。「疲れは感じていません。大丈夫です」と西村。０４、０５年の駒大苫小牧以来２０年ぶりで史上７校目となる夏連覇へ、タフなエースが頂点にけん引する。

◆西村 一毅（にしむら・いっき）２００７年７月７日生まれ、１８歳。１７７センチ、７０キロ。滋賀県甲賀市出身。左投げ左打ち。投手。小学２年から水口少年野球団で野球を始める。水口中では近江ボーイズでプレー。京都国際では１年秋からベンチ入り。Ｕ１８日本代表候補合宿メンバー。