´Ú¹ñÂè2¤ÎÅÔ»Ô¡¦³ø»³¤Ï¾ÃÌÇ´íµ¡¤Î°ìÊý¥½¥¦¥ë¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï1ÄÚ2000Ëü±ßÄ¶¤ÇÀ¤³¦4°Ì¡Ä¶ËÃ¼¤Ê¿Í¸ý½¸Ãæ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡È¸÷¡É¤È¡È±Æ¡É
´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤Ï¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡£
2025Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦Êª²Á¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ç¥½¥¦¥ë¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÈÎÇä²Á³Ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ä¥í¥ó¥É¥ó¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï8Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¡¢2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢´Ú¹ñÂè2¤ÎÅÔ»Ô¡¦³ø»³¤Ï30Ç¯´Ö¤Ç¿Í¸ý¤¬Ìó60Ëü¿Í¸º¾¯¡¢¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥¦¥ë¤ÈÃÏÊý¡¢¸÷¤È±Æ¤¬ºÝÎ©¤Ä´Ú¹ñ¤Î¡Èº£¡É¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
1²¯6000Ëü±ß¤Ç¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³ÊÀ¤³¦4°Ì¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë
2025Ç¯6·îËö¡¢¥É¥¤¥Ä¶ä¹Ô¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È¤ÏÀ¤³¦¼çÍ×69ÅÔ»Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÀ¤³¦Êª²Á¥Þ¥Ã¥×¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ä¥í¥ó¥É¥ó¤òÈ´¤¤¤ÆÀ¤³¦4°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜ¡¦Åìµþ¤Ï21°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯7·î¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ë·úÀßÍ½Äê¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£
¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Ç°ìÈÌÅª¤È¤µ¤ì¤ë3LDK¡¦84Ö¤ÎÉô²°¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ð¥¹¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤³¤È°Ê³°¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¡×¤¬Çä¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï°ìÈÖ°Â¤¤Éô²°¤Ç¤âÆüËÜ±ß¤Ç1²¯6ÀéËü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÉÔÆ°»º±¡¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï2017Ç¯¤ÈÈæ¤Ù2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Î1¤Ä¿ðÁð¶è¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬2025Ç¯6·î¡¢84Ö¤ÎÉô²°¤¬1ÄÚ¤¢¤¿¤êÆüËÜ±ß¤ÇÌó2200Ëü±ß¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¡¢Æ±¤¸¹¤µ¤Ç¤Ï´Ú¹ñÆâ¤ÇºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯6·îËö¤«¤é1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÆüËÜ±ß¤ÇÌó6400Ëü±ß¤ËÀ©¸Â¤¹¤ëÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢²Á³Ê¹âÆ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Î½»ÂðÅÔ»ÔÊÝ¾Ú¸ø¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢´°À®¤«¤éÈ¾Ç¯°ÊÆâ¤ËÇä¤ì¤¿³ä¹ç¤Ï90¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤âÃêÁª¤Ë±þÊç¤·¤¿¤¬Á´Á³Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¥½¥¦¥ë¤Ë²È¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä¿¦¾ì¡¢¶µ°é¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶¤¬¥½¥¦¥ë¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
½»Âð²Á³Ê¹âÆ¤ÎÇØ·Ê¤Î1¤Ä¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¥½¥¦¥ë¼óÅÔ·÷¤Ø¤Î¶ËÃ¼¤Ê¿Í¸ý½¸Ãæ¤À¡£
¿Í¸ý¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬¥½¥¦¥ë¼óÅÔ·÷¤Ë¡¡ÃÏÊý¤Ï¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¶õ¼¼
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Á´¿Í¸ý¤Î50¡ó°Ê¾å¤¬¥½¥¦¥ë¼óÅÔ·÷¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢¼óÅÔ·÷¡ÊÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¡Ë¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï30¡ó¤Û¤É¤À¡£
´Ú¹ñ¡¦Åý·×Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢19ºÐ¤«¤é29ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¼ã¼Ô¤¬ËèÇ¯¡¢15Ëü¿ÍÁ°¸å¤¬¥½¥¦¥ë¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼óÅÔ·÷¤Ë¿Í¸ý¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÈ¿Æ°¤Ç¡¢ÃÏÊý¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ÏÉÔ¶·¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÂè2¤ÎÅÔ»Ô¡¦³ø»³¡¢»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊÉ¤ËÂç¤¤Ê¿â¤ìËë¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Çä¤ê½Ð¤·Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡ÖÆÃÊÌ²¸·Ã¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¥Ï¥ó¥°¥ë¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³°¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÉô²°¤Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï2024Ç¯7·î¤Ë´°À®¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿º£¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï107À¤ÂÓÃæ2À¤ÂÓ¤Î¤ß¤À¡£
¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇä¤ì»Ä¤ê¤ÏÃÏÊýÁ´ÂÎ¤Ç¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÈÃÏÊý¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆþµïÎ¨¤ÏÌó50¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³ø»³¤Ç20Ç¯°Ê¾å¡¢ÉÔÆ°»ºÃç²ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¤Ï¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó20Ç¯Á°¤Ë¿·º§É×ÉØ¤¬10ÁÈ¡¢²ÈÃµ¤·¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢º£¤Ï2¡Á3ÁÈ¤·¤«Íè¤Ê¤¤¡£¤«¤Ê¤ê¸º¤Ã¤¿¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÂè2¤ÎÅÔ»Ô¡¦³ø»³¤Ï¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Âè2¤ÎÅÔ»Ô¡¦³ø»³¤¬¾ÃÌÇ´íµ¡¡¡25Ç¯¸å¤Ë¤Ï¹âÎð²½Î¨50¡óÄ¶¤«
´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ228¼«¼£ÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢È¾Ê¬°Ê¾å¤¬¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤¬´Ú¹ñÂè2¤ÎÅÔ»Ô¡¦³ø»³¤À¡£2025Ç¯¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Ï³ø»³¤¬¾ÃÌÇ´íµ¡¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
³ø»³¤Ç¤Ï¤³¤Î30Ç¯´Ö¤Ç¿Í¸ý¤ÏÌó60Ëü¿Í¸º¾¯¤·¡¢2025Ç¯7·î»þÅÀ¤ÇÌó325Ëü¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2050Ç¯¤Ë¤Ï¹âÎð²½Î¨50¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³ø»³±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë±ÆÅç¡Ê¥è¥ó¥É¡Ë¤Ï¤«¤Ä¤ÆÂ¤Á¥¶È¤Ê¤É¤Ç±É¤¨¤¿ÅÔ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ä³ø»³¤¬¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤ò¿§Ç»¤¯±Ç¤·½Ð¤¹¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ÎÉô²°¤ÎÁë¤¬³ä¤ì¡¢Ãæ¤Ë¥Ï¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
·úÊª¤ÎÊÉ¤Ï¿¢Êª¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢°ìÉô¤ÏÊø¤ìÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÇÑµõ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÞ¸ûÇÛ¤Î¹âÂæ¤Ë¤¢¤ë³¹Ãæ¤òÊâ¤¯¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶õ¤²È¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Áë¥¬¥é¥¹¤Ï³ä¤ì¡¢¿¢Êª¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÄ¹´ü´Ö¤¿¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¶õ¤²È¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡£
¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¤È±ÆÅç¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯´Ö¤Ç¶õ¤²È¤¬500·ï¤«¤é1300·ï¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤Á40¡ó¤Û¤É¤Ï½êÍ¼Ô¤¬ÉÔÌÀ¤Ç¡¢Í½»»¤ÎÌäÂê¤«¤é¹ÔÀ¯¤âÅ±µî¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³¹Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¹âÎð¼Ô¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¤³¤Î³¹¤Ç60Ç¯´ÖÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦80Âå¤Î½÷À¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¼ã¤¤¿Í¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î½÷À¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤³¤³¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡©ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼ã¼Ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÎ®¹Ô¤ÎÈ¯¿®¸»¤È¤µ¤ì¤¿¾¦Å¹³¹¤Ç¤Ï¥¹¥é¥à²½¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³ø»³Âç³Ø¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¡¢ÂçÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¶õ¤Å¹ÊÞ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¥á¥¤¥ó¤ÎÄÌ¤ê¤«¤é1ËÜÆþ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¶õ¤Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¦Å¹³¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È1300Å¹Í¾¤ê¤Î¤¦¤Á¡¢30¡ó¶á¤¯¤¬ÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£³ø»³Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦ÃË»Ò³ØÀ¸¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤º¤Ã¤È³ø»³¤Ë¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏÊý¤Ë¤¤¤ë¤ÈÇÔËÌ¼Ô¡Ä¡×¡¡³ø»³¤ÇÌ´ÉÁ¤¯¼ã¼Ô¤¿¤Á
Â¿¤¯¤Î¼ã¼Ô¤¬»Å»ö¤òµá¤á¤ÆÃÏÊý¤òÎ¥¤ì¥½¥¦¥ë¤Ë¹Ô¤¯°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏÊý¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÁª¤Ö¼ã¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
³ø»³»ÔÆâ¤Ë2025Ç¯1·î¤Ë´°À®¤·¤¿¡Ö³ø»³µ¯¶È²È¡¡Ì´¡×¤Ïµ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤¬ÇÑ¹»¤·¤¿ÊÝ°é±à¤ò²þÁõ¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä·î1Ëü5000±ß¤Û¤É¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë½»µï¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Î1¿Í¥½¡¦¥¦¥¸¥å¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¤Ï³ø»³½Ð¿È¡¢¥²¡¼¥à´ØÏ¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²»ö¶È³ÈÂç¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¥½¡¦¥¦¥¸¥å¤µ¤ó¡§
¹â¹»¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È40¿Í¤Î¤¦¤Á30¿Í¤Û¤É¤¬¡¢³ø»³¤ò½Ð¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Ä¤â¸À¤¦¤Î¤Ï¡Ö³ø»³¤ËÆ¯¤¸ý¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð³ø»³¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡¢³ø»³Âç¹¥¤¡¢¤Ç¤âÆ¯¤¸ý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡£²ñ¼Ò¤òºî¤ì¤Ð¿Í¡¹¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤ë¡£
¥½¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥à¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¤Ï¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ç¥½¥¦¥ë¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤Ç²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¸å¡¢³ø»³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¥à¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥ó¤µ¤ó¡§
ÃÏÊý¤Ë¤¤¤ë¤ÈÇÔËÌ¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÀ®ÀÓ¤¬Äã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬ÃÏ°è¤Ë»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅªÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤âÂ¿Ê¬»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥½¥¦¥ë¤Ï¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¤â¤É¤«¤·¤¤¡£¤Ç¤â³ø»³¤Ï¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ³¹¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£
À¯ÉÜµ¡Ç½¤ÎÃÏÊý°ÜÅ¾¤â¡¡Ìä¤ï¤ì¤ëÍûÂçÅýÎÎ¤Î¼êÏÓ
¥½¥¦¥ë¼óÅÔ·÷¤Ø¤Î¿Í¸ý½¸Ãæ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬Êú¤¨¤ëÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤À¡£1970Ç¯Âå¤ÎËÑÀµô¦¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥Á¥ç¥ó¥Ò¡ËÀ¯¸¢»þÂå¤«¤é¼óÅÔ°ÜÅ¾¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ÏÂçÅýÎÎÁª¤Î¸øÌó¤ÇÂçÅýÎÎÉÜ¤ä¹ñ²ñ¤ÎÃÏÊý°ÜÅ¾¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë°ÜÅ¾¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï·ûË¡²þÀµ¤¬É¬Í×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â¸½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï³ø»³¤Ë³¤ÍÎ¿å»º¾Ê¤ÎÇ¯Æâ°ÜÅ¾¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏÊýºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
É®¼Ô¤Ï¥½¥¦¥ë¤ËÊë¤é¤·¤ÆÌó1Ç¯¤¬·Ð¤Ä¡£¥½¥¦¥ë¤Î¿Íº®¤ß¤ä¼Ö¤ÎÂ¿¤µ¤Ê¤ÉÅÔ²ñ¤ÎÁû¤¬¤·¤µ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢³ø»³¤ÏÅ¬ÅÙ¤ËÅÔ»ÔÉô¤ÎÉ½¾ð¤âÊ»¤»»ý¤Á¡¢¤¤ì¤¤¤Ê³¤¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÅÔ»Ô¤¬¾ÃÌÇ´íµ¡¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¡£
¤¢¤ë¤È¤³ø»³½Ð¿È¤ÎÍ§¿Í¤¬¡ÖÏ·¸å¤Ï³ø»³¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ëº£¤Ï¥½¥¦¥ë¤ÇÆ¯¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥½¥¦¥ë¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¤½¤ó¤Ê°ÛÍÍ¤Ê¹½Â¤¤ÎÃæ¤ÇÃÏÊý¤ÏÀÅ¤«¤Ë¤½¤Îµ±¤¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£