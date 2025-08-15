ファヒータにタコスも！ メキシコ風アメリカ料理“TEX-MEX”の専門店がオープン（東京・日比谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、東京ミッドタウン日比谷にオープンしたメキシコ風アメリカ料理“TEX-MEX”のレストランです。暑い夏にぴったりのスパイシーでボリューミーな料理を楽しめます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

San Antonio TEX-MEX（東京・日比谷）

アメリカ・テキサス州発祥のメキシコ風アメリカ料理“TEX-MEX（テックスメックス）”は、暑い夏にうれしいスパイシーでボリュームたっぷりなメニューが特徴的。

そんなTEX-MEXの専門店「San Antonio TEX-MEX（サンアントニオ テックスメックス）」が、2025年7月18日、東京ミッドタウン日比谷の地下1階「HIBIYA FOOD HALL」内にオープンしました。

ファヒータ 写真：お店から

同店ではタコスやファヒータ、ジャンバラヤ、チーズナチョスなど、メキシコとアメリカの食文化が融合した料理を多数ラインアップしています。

中でも代表的な料理のひとつが、トルティーヤでジューシーな肉を包む「ファヒータ」1,600円〜（ディナー価格）です。パクチーやサルサ・メヒカーナなどが+300円で追加トッピングできるので、好みの味に変えて楽しむこともできます。

タコス＆トスターダ 写真：お店から

TEX-MEXの代表的な料理といえば「タコス」450円〜。こちらでは、とうもろこし粉100％を使用した甘く香ばしいトルティーヤに、チキンやビーフを合わせた本格派の味を提供中です。また、トルティーヤをカリカリに揚げた「トスターダ」550円〜 には、シーフードや黒毛和牛を合わせて用意しています。 ※同一メニュー2ピースから注文可能

カクテル＆フローズンカクテル 写真：お店から

さらに、テキーラをベースにフルーツをミキシングした「フローズンマルガリータ」1,200円〜も登場。ライムやマンゴー、ストロベリーなどを使用した爽やかな一杯です。

店内はカウンター18席・テーブル70席のほか、NYスタイルのフードホール内に出店しているので、気軽に食べに行けるのも魅力です。ジューシーな肉料理や香ばしいトルティーヤなど、スタミナたっぷりの料理で夏バテを吹き飛ばして！

食べログレビュアーのコメント

チキンファヒータ 出典：shin_runさん

『日比谷にある「San Antonio TEX-MEX 東京ミッドタウン日比谷店」で、7/18(金)にグランドオープンしたばかりのこちらにさっそく伺い、「チキンファヒータ」をいただきました！

タコス＝メキシコのイメージがありますが、こちらはテキサス発のTEX-MEXスタイル！スパイスでしっかり味付けされたグリルチキンを、フラワートルティーヤ（ファヒータ）で包んでいただきます！

程よい辛さが夏を感じさせ、ガーリックライスと一緒に包むというスタイルがまた新鮮。お米の食感が意外とマッチして、これはアリです！！

さらに、ハラペーニョ入りソースやトマトチリソースで味変も楽しめて、満足度の高いランチタイムでした』（shin_runさん）

ビーフタコス 出典：you.i36さん

『お店はフードコート内にあります。

両脇にお店が並んでいて、各お店でお席を設けているけれど、真ん中にもテーブルと椅子があり、さまざまなお店で購入し召し上がることができるみたい。

お仕事帰りに1人で一杯ぽい方がチラホラいました♫

今回はお店の席でいただきました。

店員さんに声をかけて注文スタイル。

・ビーフタコス 600円

・牛ハラミのファヒータ 2,400円

・チキンティンガのケサディーヤ 850円

・コロナビール

とってもおいしかった

他のお料理も食べたかったんだけど、次のお楽しみにします』（you.i36さん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆San Antonio TEX-MEX 東京ミッドタウン日比谷店住所 : 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 B1F HIBIYA FOOD HALLTEL : 050-5456-5264

文：平石紗代、食べログマガジン編集部

