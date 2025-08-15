¡Ú¡ÖÊØ´ï¤Ê¤á¤í¡×¤ÎË½¸À¤â¡Û¹ÎÍ¡ÖË½ÎÏÌäÂê¡×¤ÇÈï³²À¸ÅÌ¤ÎÉã¤¬½é¹ðÇò¡Öµá¤á¤ë¤Î¤ÏÃæ°æ´ÆÆÄ¤ÈËÙ¹»Ä¹¤Î¼Õºá¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¡×¡¡´ÆÆÄ¤Î¡ÖÂÐ³°»î¹ç¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤«¡©¡×È¯¸À¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤³Ø¹»Â¦Êó¹ð½ñ¤ÎÂ¸ºß¤â¡¡¹ÎÍ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÎÍ¹â¹»¡Ê¹Åç¡Ë¤¬½Ð¾ì¼Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Éô°÷¤ÎË½ÎÏÌäÂê¤ò¤á¤°¤êSNS¾å¤ÇÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï½Ð¾ì¼Âà¤Ç¤Ï¼ýÂ«¤·¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£ÉôÆâ¤ÇË½ÎÏ¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¸½ºß¤ÏÅ¾¹»¤·¤¿¸µÉô°÷¤ÎÉã¿Æ¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë½é¤á¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÌøÀîÍªÆó»á¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ÎÍ¹â¹»Â¦¤¬A·¯¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÅÏ¤·¤¿Êó¹ð½ñ
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡±«Å·¤Ë¤è¤Ã¤Æ1²óÀï2»î¹ç¡¢2²óÀï2»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿8·î10Æü¡¢½Õ3ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±àÀ©ÇÆ¤ò¸Ø¤ë¹Åç¸©¤ÎÌ¾Ìç»äÎ©¡¦¹ÎÍ¹â¹»¤ÎËÙÀµÏÂ¹»Ä¹¤Ï¹Ã»Ò±àµå¾ì¤òË¬¤ì¤ÆÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ë½Ð¾ì¼Âà¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢13»þ¤«¤é³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¤³¤¦¼Õºá¤·¤¿¡£
¡ÖËÜ¹»¹Å¼°ÌîµåÉô¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤ËÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤ËÊó¹ð¤ò¤·¤¿Éô°÷´Ö¤ÎË½ÎÏ¤ËÈ¼¤¦ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤«¤éË½ÎÏ¤äË½¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¾ðÊó¤¬SNS¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢ËÜÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò¼Âà¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Â®¤ä¤«¤Ë»ØÆ³ÂÎÀ©¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡1²óÀï¡¦°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¹ÎÍ¤Ï¡¢2²óÀï¤ÎÄÅÅÄ³Ø±à¡Ê»°½Å¡ËÀï¤òÁ°¤Ë¤·¤¿½Ð¾ì¼Âà¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢³«ËëÄ¾Á°¤«¤éSNS¤òÃæ¿´¤ËÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿1Ç¯À¸Éô°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë½¸ÃÄË½¹ÔÌäÂê¤ÎËë°ú¤¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤ÀÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹Ã»Ò±àÄÌ»»41¾¡¤ò¸Ø¤ëÃæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤ÎÀÕÇ¤ÌäÂê¤À¡£
¡¡Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë²ñ¸«¤Ç¤ÏSNS¤ÇÃæ°æ´ÆÆÄ¤ä¡¢¤½¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÃæ°æÆ×°ìÉôÄ¹¤«¤éÉô°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆË½ÎÏ¤äË½¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÙ¹»Ä¹¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë¤³¤¦ÊäÂ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê´ÆÆÄ¤ÎË½ÎÏ¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ë³ÎÇ§¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¡ÊË½ÎÏ¤äË½¸À¡Ë¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£È´ËÜÅª¤ËÌîµåÉô¤Î±¿±ÄÂÎÀ©¤ä´Ä¶¤òÇÄ°®¤·¡¢Àººº¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç²þÁ±¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï²þÁ±¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÃæ°æ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï»ØÆ³¤«¤é³°¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´ÆÆÄËÜ¿Í¤â¾µÂú¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃæ°æ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅö¤À¤í¤¦¤«¡½¡½¡£
Èï³²À¸ÅÌ¤ÎÉã¿Æ¤¬¸ý¤ò³«¤¤¤¿
¡Ö¹ÎÍ¹â¹»¤Ç¾åµéÀ¸¤«¤é½¸ÃÄË½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¤«¤é¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤ÆÂàÉô¤·¡¢Å¾¹»¤·¤¿À¸ÅÌ¤¬¤¤¤ë¡£ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡»ä¤¬¤¢¤ë¹â¹»Ìîµå´Ø·¸¼Ô¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ÏÂç²ñ³«ËëÁ°¤Î8·î1Æü¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬º£²óÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Èï³²¼ÔA·¯¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤Ã¤½¤¯A·¯¤ÎÉã¿Æ¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢º£Ç¯1·î¤ËÊ£¿ô¤Î²Ã³²À¸ÅÌ¤«¤éË½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤ËÃæ°æ´ÆÆÄ¤«¤é¤â¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¼õ¤±¼è¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ©»Ò¤Ï½¸ÃÄË½ÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢ÊÌ¤Î³Ø¹»¤ËÊÔÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë½¹Ô»ö·ï¤Î»ö¼Â¤ò²Ã³²À¸ÅÌ¤ä³Ø¹»¡¢¹Åç¸©¹âÌîÏ¢¤âÇ§¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÔÆþÄ¾¸å¤«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Ãæ°æ´ÆÆÄ¤ä¹ÎÍ¹â¹»¤ÎÂÐ±þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÃæ°æÉôÄ¹¤¬ºîÀ®¤·»ä¤¿¤ÁÊÝ¸î¼Ô¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿¡ÈÊó¹ð½ñ¡É¤È¡¢¹âÌîÏ¢¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡ÈÊó¹ð½ñ¡É¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÁê°ã¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â©»Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÊü¤Ã¤¿Ë½¸À¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ï¤È¤Æ¤âµö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ°æ´ÆÆÄ¤ÈËÙ¹»Ä¹¤Ë¼Õºá²ñ¸«¤Î¼Â»Ü¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òµá¤á¤¿¤¤¡×
¡¡¤³¤³¤Ç½Ð¤¿¡ÈÊó¹ð½ñ¡É¤ÎÁê°ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎºÇ½é¤Î¼èºà¤ÎÍâÆü¡¢»öÂÖ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£Èï³²¼ÔA·¯¤ÎÊì¿Æ¤¬SNS¤ËÌîµåÉô¤Çµ¯¤¤¿½¸ÃÄË½¹Ô»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤òÄÖ¤ê¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¹Åç¸©·Ù¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤À¡£Èï³²ÆÏ¤Ï¼õÍý¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢A·¯¤ÎÊì¿Æ¤Ï·Ù»¡¤«¤é¡¢¹â¹»Â¦¤¬·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤è¤ê¤âÌîµåÉô¤Î³èÆ°¤òÍ¥Àè¤·¡¢ÁÜºº¤Ï¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÙ¹»Ä¹¤Ï10Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ê·Ù»¡¤Ë¤Ï¡ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¼çÄ¥¤ÏÂç¤¤¯¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÂçÀÚ¤ÊÂ©»Ò¤¬ÌîµåÉô¤ÎÃç´Ö¤«¤éË½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔ¿®¤¬Êç¤ë¤Ê¤«¡¢»ö·ïÈ¯³Ð¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤òSNS¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤ÀÊì¿Æ¤Î¿´Ï«¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ö½Ð¤µ¤ì¤Æ¤Ïº¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ä¤í
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢Ë½¹Ô¤Î»þ·ÏÎó¤¬µ¤µ¤ì¤¿Ê¸ÌÌ¤¬¹¤¯³È»¶¤µ¤ìÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢³Ø¹»Â¦¤¬A·¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÅÏ¤·¤¿¡ÖÊó¹ð½ñ¡×¤ÎÆâÍÆ¤À¡£
¡ÖÃæ°æÉôÄ¹¤¬ºîÀ®¤·¡¢²æ¡¹ÊÝ¸î¼Ô¤ËÅÏ¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¤¹¡£Ãæ°æÉôÄ¹¤Ï¡ØÃæ°æ´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ¹ÎÍ¹â¹»¹»Ä¹¤Î³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊA·¯¤ÎÉã¿Æ¡Ë
¡¡¤³¤ÎÊó¹ð½ñ¤ò¤â¤È¤ËÌäÂê¤Î·Ð²á¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤ª¤¯¡£º£Ç¯1·î20Æü¡¢A·¯¤È¤â¤¦°ì¿Í¤Î1Ç¯À¸Éô°÷B·¯¤¬ÎÀ¤ÎÉô²°¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÀèÇÚ¤¬¸«¤Ä¤±¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ò¸ýÆ¬¤ÇÃí°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡Íâ21Æü¡¢A·¯¤ÏÊ£¿ô¤ÎÀèÇÚÉô°÷¤«¤é²¥¤ë¡¦½³¤ë¤ÎË½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢22Æü¤Ë¤ÏÀèÇÚÉô°÷¤«¤é¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÊØ´ï¤Ê¤á¤í¡£¡û¢¤¡ÊÉô°÷Ì¾¡Ë¤Î¥Á¥ó¥³¤Ê¤á¤í¡×¤ÈÌ¿Îá¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊA·¯¤Ï¡Ö·¤È¢çÓ¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈµñÈÝ¡Ë¡£¤½¤·¤Æ9¿Í¤ÎÉô°÷¤¬µï¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤«¡¢¤½¤Î¤¦¤Á6¿Í¤ÎÀèÇÚÉô°÷¤«¤é½¸ÃÄË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¡£1·î23ÆüÌ¤ÌÀ¡¢A·¯¤ÏÎÀ¤òÃ¦Áö¡£Êì¿Æ¤ËSOS¤ÎÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ°æÉôÄ¹¤é¤È´öÅÙ¤«¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢½¸ÃÄË½¹Ô¤Î»ö¼Â³ÎÇ§¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ã³²À¸ÅÌ¤é¿©»ö¤Î»þ´Ö¤ò¤º¤é¤¹¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¸Â¤êÀÜ¿¨¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÃæ°æÉôÄ¹¤¬Äó°Æ¤·¡¢A·¯¤ÏÊì¿Æ¤È¶¦¤Ë°ìÅÙ¤ÏÎÀ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤À¡£
¡¡¾åµ¤ÎË½¹Ô»ö°Æ¤ÎÊó¹ð½ñ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤ÎÂ¦¤¬A·¯¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ò¤â¤È¤Ë³Ø¹»Â¦¤ÎÂÐ±þÉÔÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢³Ø¹»Â¦¤¬²óÅú¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ÏA·¯¤¬ÎÀ¤ËÌá¤Ã¤¿1·î26Æü°Ê¹ß¤ËÃæ°æ´ÆÆÄ¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿µ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£¥³¡¼¥Á3¿Í¤â¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤ÎÂ¦¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÆÆÄ¡Ö¹âÌîÏ¢¤ËÊó¹ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤«¡©¡×
A·¯¡Ö¤Ï¤¤¡×
´ÆÆÄ¡Ö2Ç¯À¸¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤«¡©¡×
A·¯¡Ö¥À¥á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´ÆÆÄ¡Ö¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¡×
A·¯¡Ö½Ð¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
´ÆÆÄ¡ÖÂ¾¿Í»ö¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä¤¸¤ã¤¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¡£½Ð¤µ¤ì¤Æ¤Ïº¤¤ê¤Þ¤¹¤ä¤í¡×
¡¡¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ø¹»Â¦¤Ï»ö¼Â´Ø·¸¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³Ø¹»Â¦¤ÏÊó¹ð½ñ¾å¤Ç¡¢¤³¤Î²ñÏÃ¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¤è¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¡Ö¾åµéÀ¸¤¬°ìÈÖ°¤¤¡¡»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Éô°÷Á´°÷¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òA·¯¤ËÏÃ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º£²ó¤Î·ï¤ÇA·¯¤ÎÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ò»ö¤Î½ÅÂç¤µ¤äº£¸å¤ÎÉô³èÆ°¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¤è¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¾åµ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ó¡Ò¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌîµåÉô¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤¯°Ê¾å¡¢µ¬Â§¤òÇË¤ë¤³¤È¤äÎÀ¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊýÌÌ¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼«³Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡Ó¡ÒÅöÁ³¡¢¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤ËÊó¹ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Î¼Õºá²ñ¸«¤ò¡×
¡¡¹ÎÍ¹â¹»¤Ï¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤ÇÃæ°æ´ÆÆÄ¤ÈA·¯¤Î¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ÎÍ¹â¹»¤Ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ°æÉôÄ¹¤¬¤½¤Î¾ì¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¥³¡¼¥Á¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÈï³²À¸ÅÌÊÝ¸î¼Ô¤Î¼çÄ¥¤¹¤ëÃæ°æ´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼çÄ¥¤µ¤ì¤ëÊ¸¸À¤È¤ª¤ê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇA·¯¤Îµ¬Â§°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«³Ð¤òµá¤á¤ëÈ¯¸À¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¼çÄ¥¤¹¤ëÈ¯¸À¤òÈÝÄê¤»¤º¤ËÊÖ¿®¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î»þÅÀ¤Ç³Ø¹»¤Ï¹âÌîÏ¢¤ËÂÐ¤·¤ÆË½ÎÏ»ö°Æ¤òÊó¹ðºÑ¤ß¤Ç¡¢A·¯¤âÃæ°æ´ÆÆÄ¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢¡ÖÁ°¸å´Ø·¸¤«¤é¸«¤Æ¡¢¸ý»ß¤á¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°µ¡¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡A·¯¤ÎÉã¿Æ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÂ¾¤Ë¤âÂ©»Ò¤¬ÎÀ¤ËÌá¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ø²Ã³²À¸ÅÌ¤È¿©»ö¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤Î»þ´Ö¤ò¤º¤é¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Ãæ°æÉôÄ¹¤Ë¤è¤ëÌóÂ«¤Ï¼é¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂ©»Ò¤È¤ÏÊÌ¤ÎÅï¤Ë°Ü¤·¤Æ³ÖÎ¥¤¹¤ëÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î²Ã³²À¸ÅÌ¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢ÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²Ã³²À¸ÅÌ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢Â©»Ò¤Ë¼Õºá¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ã³²À¸ÅÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾åµéÀ¸¤ÎÃæ¤Ë¤â¿©Æ²¤ÇÂÎÅö¤¿¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢É÷Ï¤¾ì¤Ç¡Ø¥¯¥½¤¬¤Ã¡Ù¤ÈÇÍÅÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤ÈÂ©»Ò¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë½¹Ô»ö·ï¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¡¢2ÅÙ¤Èµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÐºö¤ò¶¨µÄ¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÊÝ¸î¼Ô²ñ¤ò³«¤¤¤Æ²þÁ±ºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤ÈÃæ°æÉôÄ¹¤ÏÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤¬ÌîµåÉô¤Ë¤¤¤ë´Ö¤Ë³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊA·¯¤ÎÉã¿Æ¡Ë
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤ÇA·¯¤Ï¼«¼çÂà³Ø¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ë¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¡¢ÌîµåÉô¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¡ÖÃ¯¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£A·¯¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Á3¿Í¤Ï¡¢Ã¯¤âÃæ°æ´ÆÆÄ¤ò»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤¬´ÆÆÄ¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¡¢´é¿§¤ò±®¤Ã¤ÆÃ¯¤â¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢A·¯¤ÎÎ¾¿Æ¤¬7·î11Æü¤Ë¹Åç¸©¹âÌîÏ¢¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢³Ø¹»Â¦¤«¤é¼¨¤µ¤ì¤¿¾å½Ò¤ÎÊó¹ð½ñ¤È¡¢³Ø¹»¤¬¸©¹âÌîÏ¢¤ËÄó½Ð¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï²Ã³²¼Ô¤Î¿Í¿ô¤Ê¤É´Þ¤á¡¢ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ËÙ¹»Ä¹¤Ï10Æü¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤Ë¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅÓÃæ·Ð²á¤ÎÊó¹ð¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÊó¹ð¤ÈÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤â²òÌÀ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ë¤è¤êÉÔ¿®¤¬Êç¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¡¡A·¯¤ÎÉã¤Ï²þ¤á¤Æ¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ãæ°æ´ÆÆÄ¤äËÙ¹»Ä¹¤«¤é¼Õºá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ°æ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Î¼Õºá²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Â©»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬ÆóÅÙ¤Èµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â¹»Ìîµå¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Éô°÷Æ±»Î¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ºµ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´°÷¤¬ÎÀÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¹ÎÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¹ë¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¸åÇÚ¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏ¤äÆ±µéÀ¸Æ±»Î¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤¬µ¯¤¤¿»þ¤³¤½¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÎÏÎÌ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¹âÌîÏ¢¤Ø¤ÎÊó¹ðµÁÌ³¤¬È¼¤¦¤Î¤¬¹â¹»Ìîµå¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤è¤Û¤É¤Î»ö¾Ý¤Ç¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉôÁ´ÂÎ¤ÎÏ¢ÂÓÀÕÇ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î²Æ¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¡ÊÂç²ñ½Ð¾ì¤ò¼Âà¤¹¤ë¡Ë¤è¤¦¤ÊºÇ°¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ïµ©¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÏÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿»þ¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¼êÏÓ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢±£ÊÃ¤·¤¿¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸ü¶ø¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÀ¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤ë¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤â¤½¤ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡½Ð¾ì¼Âà¤ò¸ø¤Ë¤·¤¿8·î10Æü¡¢¹Åç¤ËÌá¤Ã¤¿Ãæ°æÉôÄ¹¤ËÅÅÏÃ¤ò´öÅÙ¤âÆþ¤ì¤¿¤¬È¿±þ¤Ï¤Ê¤¤¡£»ØÆ³¤Î¼«½Í¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ°æ´ÆÆÄ¤âÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ°æ¿Æ»Ò¤¬¸ý¤ò³«¤«¤Ì¸Â¤ê¡¢»ö·ï¤¬¼ýÂ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
♦︎¼èºà¡¦Ê¸/ÌøÀîÍªÆó¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë