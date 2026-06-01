広陵高野球部の暴力問題で記者会見する第三者委の那須寛弁護士（右）＝1日午後、広島市広島市の広陵高野球部で昨年1月にあった部内暴力問題で、同校の第三者委員会は1日、報告書を公表した。上級生による集団での暴力行為は「教育的指導の範囲を明らかに逸脱する重大な人権侵害」と非難。当初、いじめではなく、生徒指導事案として扱ったことは、最も大きな問題だと指摘した。第三者委の那須寛弁護士は記者会見で「上級生から