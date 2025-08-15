スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）の争奪戦が再燃している。

久保をめぐっては昨季からイングランド・プレミアリーグのアーセナルやリバプールなどのビッグクラブが獲得への興味を示したが、６０００万ユーロ（約１０３億２０００万円）の契約解除金がネックとなりオファーには発展しなかった。ただ久保が日本遠征中にチーム編成への不満を口にしたことで状況は一変。再び獲得を検討するクラブが出てきた。

すでにイタリア１部ＡＣミランに加えてイングランドのトットナム、エバートン、ボーンマス、ウェストハムが久保獲得への興味を持っており、英メディア「ＦｏｏｔｂａｌｌＦａｎＣａｓｔ」によると、複数のプレミアリーグクラブが「３４００万ポンド（約６７億７０００万円）のオファーを提示したとみられている」と伝えていた。

さらに、スペイン１部アトレチコ・マドリードのディエゴ・シメオネ監督はかねて久保に狙いを定めている中、久保がＲソシエダード批判を展開したことで退団の可能性が高まったとして、再び関心を強めている。同国メディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」も「シメオネ監督の要請によりウインガーを獲得して攻撃力を強化したいと考えている」と報じた。

Ｒソシエダードは久保を放出する予定はないとしているが、夏の移籍市場は、各国リーグ開幕とともに終盤戦を迎える中、久保は今夏にステップアップを果たせるか。