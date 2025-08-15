◆米大リーグ エンゼルス６―５ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が敵地エンゼルス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で出場し、古巣相手に初登板。２３年ＷＢＣ決勝以来となるトラウトとの勝負は２打席連続三振に封じた。今季最長４回１／３を５安打４失点で、エンゼルス時代の２３年８月９日（日本時間１０日）以来７３５日ぶりの勝利はならず、チームは逆転負けで今季エンゼルス戦６戦全敗。４月２７日以来、１０８日ぶりに首位から陥落した。

待ち焦がれていた瞬間だった。球場全体から注目を集めた盟友対決。打席のトラウトが不敵に笑うと、大谷も笑顔でうなずいた。２３年８月２３日以来の古巣本拠地マウンドで迎えた初回２死。同年ＷＢＣ決勝以来の対決が実現した。「元チームメートに投げるというより、スタジアムで投げること自体が久々だったのでそれは特別なことかな」。５連続直球。真っ向勝負でフルカウントにすると、最後は８６・８マイル（約１３９・７キロ）スライダー。してやったりの見逃し三振に斬ると、再び両者の頬が緩んだ。

５―２の４回先頭。２度目の勝負は、この日最速１００・７マイル（約１６２・１キロ）の直球を外角低めいっぱいにねじ込み、見逃し三振。「一番いい打者。ベストな球を常に投げなければいけない。あの２打席はしっかり投げ切れた」。トラウトには２打席２三振の完勝だったが、復帰後最長イニングとなった３点リードの５回１死一、二塁。ネトに２点二塁打を浴びて８０球に達し、途中降板。４回１／３５安打４失点で今季初白星はならなかった。チームも逆転負けで４月２７日以来１０８日ぶりの首位陥落だ。

白星は手に入らなかったが、二刀流完全復活にまた一歩前進した。ロバーツ監督は「まだ投げ切るだけの力が残っていた」と印象を口にし、大谷も「たくさんの思い出があるスタジアムで、もちろん好きな球場。その中でステップアップできたのはいい一日だった」と充実感を漂わせた。

自己最長タイの５戦連発こそならなかったが、バットでももり立てた。登板直前の初回先頭。チェンジアップを捉え、右翼線を破って一気に三塁へ。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によれば、先発投手による初回先頭打者三塁打は史上初。今季自己最長の１２試合連続安打と好調をキープしている。

チームは宿敵パドレスに首位の座を譲ったが、１日休み１５日（日本時間１６日）から本拠地で直接対決に臨む。翌週にも敵地での最終対決を控えており「接戦で惜しいゲームができている一方で、勝ちきれない部分はプレッシャー、焦りみたいなものがある。休みを挟んで大事な試合が続くので、切り替えてしっかり集中したい」と大谷。ワールドシリーズ連覇を期す最強軍団が正念場を迎えている。（竹内 夏紀）

◆大谷ＶＳトラウト ２３年３月２１日にマイアミで行われたＷＢＣ決勝で日本と米国は対戦。試合前に大谷とトラウトは両国の国旗を持ってセレモニーに参加。３―２で日本リードの９回から大谷は登板。２死走者なしで当時同僚だったトラウトとの対戦を迎えた。５球目に１０１．６マイル（約１６３．５キロ）をマークし、フルカウントから６球目の外角８７．２マイル（約１４０．３キロ）のスライダーで空振り三振。日本の優勝が決まると、大谷は帽子とグラブを豪快に投げ飛ばして喜びを爆発させた。