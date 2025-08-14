不倫を正当化したり禁断の恋に盛り上がったりする人がいますが、なぜ現実を冷静に見ることができないのでしょうか？ 不倫で幸せになることなんてできない上に、家族からも見放されることもあるのに、そこまでリスクを犯して関係をもつ意味がわかりませんよね。今回は、不倫をした女性の悲惨な末路をご紹介いたします。

母に勘当された

「既婚者と付き合っていたけど、奥さんにバレて慰謝料を請求されました。私は実家暮らしだったけど給料は全部買い物や美容代に使ってたから、貯金なんてほとんどありません。ただ慰謝料の額は300万円……。当然払えるわけもなく、母に頼んだら『1円も渡せない』とキッパリ断られてしまいました。しかも娘が不倫をしたことに激怒し、実家も追い出されることに。今は仕事をかけ持ちしながら、分割で慰謝料を支払っています。こんなことになるなら不倫なんてしなきゃよかった……」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 人の家庭を壊しておいて被害者ヅラするなんて最低です。不倫は禁じられていること、不倫したら慰謝料の支払いがあることなど、普通に考えたらわかりますよね。禁断の恋に浮かれてしまった自分の甘えのせいなので、同情の余地はありません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。