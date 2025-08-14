マイキー佐野実業家が語る「減税議論の裏側、“偏ったデータ”に騙されるな」
YouTubeチャンネルで話題の動画「確実に敵わない。アメリカ政治の裏側が最強な秘密お話しします」にて、実業家のマイキー佐野氏がアメリカの減税政策と日本の現状を深掘りし、「減税をするなら“誰が得するのか、どれだけ差が開くのか”データをきちんと見せてほしい」と独自の見解を熱く語った。
動画冒頭、佐野氏は「参院選の時、いろんなとこが減税減税って話だった。減税の話は財源をちゃんと示した方がいい」と自身の立場を明確にし、トラス政権の“財源なき減税”の失敗例も交えながら「株価が落ちる、債権は上がる、ポンドは落ちる――こういう最悪の結果にもなり得る」と危機感をあらわにした。
アメリカで現在議論されている「One Big Beautiful Bill」という税制と支出改革に触れ、「誰が得して誰が損するのか、アメリカではきちんと分析と議論が始まっている。日本ももっとこうした議論をすべき」と強調。「大多数は“減税されれば得”と思いがちだが、実際は富裕層ほど恩恵を得る仕組みだ」と説明し、富裕層・中間層・低所得者層それぞれへの効果を詳細なデータで可視化した。
「税制改革においてトップ1％の富裕層は減税額も最大。例えば2026年の試算では、低所得層が平均150ドルの減税なのに対し、トップ1％は7万5,000ドル減税」と具体例を挙げ、「一見“富裕層優遇”に見えるが、納税額の割合や過去比で見れば必ずしも単純な構図ではない。捉え方で全然変わるのが現実」と独自の分析を披露。
その上で「日本で消費税減税をするとどうなるか、“みんなが得する”という幻想ではなく、『誰が得て、誰が損するか』という分かりやすいデータとシミュレーションをきちんと公開すべき」と主張。「消費税減税で短期的に景気が上がっても、ドイツやイギリスの例で分かる通り、長期では元通りになる。むしろ所得税減税の方が長期で景気回復に効果がある」と語った。
「日本ではアメリカのようなシンクタンクや専門家のデータ議論がまだまだ足りない。評論家が都合のいいデータだけ使って語る風潮が目立つ」と現状へ警鐘を鳴らした佐野氏。「最終的には“どの層がどのぐらい恩恵を受けるか”を国民一人ひとりがリテラシーを持って考えないと、『また生活苦しい』が繰り返される」と、動画を締めくくった。
