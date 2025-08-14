純度99％以上のNMNを高配合！ダンディハウス『ダンディハウスNMN19000』

ミス・パリ・グループが展開する男性向けエステブランド「ダンディハウス」の商品『ダンディハウスNMN19000』が、サロン経営者向け専門情報誌『エステティック通信』主催の権威あるアワード「エステセレクション2025」において、金賞を受賞。

ミス・パリ・グループが展開する男性向けエステブランド「ダンディハウス」の商品『ダンディハウスNMN19000』が、サロン経営者向け専門情報誌『エステティック通信』主催の権威あるアワード「エステセレクション2025」において、金賞を受賞しました。

「エステセレクション」は、株式会社美容経済新聞社と株式会社新東通信が共催し、2017年から続く美容業界注目のアワードです。

美容のプロフェッショナルが製品の使用感、効果、利便性などを多角的に審査し、“真のサロンクオリティ”を備えた製品だけが選出されます。

2025年で9回目を迎えるこのアワードにおいて、『ダンディハウスNMN19000』は、その品質と効果が高く評価され、金賞受賞となりました。

商品特長

■高純度・高配合・高品質

NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)は、美容や健康を意識する多くの方に注目されている成分です。

『ダンディハウスNMN19000』は、

・純度99％以上のNMNを3粒あたり630mg配合

・乳酸菌や高麗人参エキス末、ブラックジンジャー、エラグ酸、バイオペリン®を含むオールインワンの健康補助サプリメントです。

※バイオペリン®は、株式会社サビンサジャパンコーポレーションまたはその関連会社の登録商標です。

