任侠道は本当に「武士道」がルーツなのか？江戸時代の無頼者たちの掟と武士の精神

江戸時代、人々が「無頼者」の世界に足を踏み入れる理由はさまざまでしたが、ゴロツキ集団をまとめるのは容易ではありません。

そこで取り入れられたのが武士道の精神だったというのが、多くの研究者や知識人の一致した見解です。

例えば明治・大正時代の国粋主義者である杉浦重剛は、「日本人は生まれながらに大和魂を持つが、その魂が武士に顕れれば武士道、町人に顕れれば侠客道だ」と述べています。

そもそも侠客とは「弱きを助け、強きを挫く」という任侠の精神を有する者たちを指す言葉です。古代中国の春秋時代に生まれたとされ、漢の初代皇帝・劉邦も任使の徒だったといわれています。

歴史書の『史記』には「遊侠列伝」という侠客を紹介する項があり、著者の司馬遷は「(遊侠は)法を破るものの、行動が勇猛果敢で、約束したことは必ず守り、困っている者のために命をかける」と定義しています。

古代中国だろうと江戸時代だろうと、庶民はこうした心意気を持つヒーローを求めていたのでしょう。

受け継がれた町火消の精神

彼ら無頼者が庶民にも人気だったのは、彼らが武家を頂点とする封建体制に反発するアウトローな精神を持っていたからです。

ところが、侠客の生き方の根底には、彼らが嫌っていた武士たちの精神性があったことになります。

任侠道と武士道は一見かけ離れているように見えますが、実は近いところにあり、「無頼者は武士の倫理的継承者である」という見方もある程です。

こうした無頼者の精神性は、江戸時代の町火消がルーツともいわれています。

町火消「いろは組」とその纏（Wikipediaより）

町火消はそれぞれに本業を持ち、火事が起きたら火消として消火活動にあたりました。命懸けの現場に彼らが立ち向かったのは、「弱きを助け、強きを挫く」という任侠の精神性を持ち合わせていたからです。

そんなこともあって、火災に立ち向かう町火消は江戸のヒーローとして称えられ、人気を集めていました。

仁義を切るのも命がけ

任侠の世界では仁義が重視されたが、その象徴ともいえるのが、「お控えなすって」の口上です。

これは、「お控えください。まずは私から自己紹介させてください」という意味の言葉で、訪ねた側から礼儀正しく挨拶をするのが任侠道の作法でした。

この挨拶の形式を「仁義を切る」と呼ぶのはご存じの通り。そしてこの自己紹介の名乗りをいかに淀みなくできるかで、侠客としての力量も問われました。

初対面の親分の前で言い間違えたり、つっかえたりすると袋叩きにされることもあったので、仁義を切る側も必死でした。

身分関係・盃事などの「掟」

また、江戸時代後期になると博徒の集団化が進んでいきますが、そこで重視されたのが、親分子分・兄弟分の関係性でした。

無頼者の組織は、親分と子分という上下の身分関係を中心に構成されています。血のつながりがなくても擬似的な親子関係を築き、さらに子分の間でも兄弟の関係性が構築されました。

親子の縁を結ぶ際には、盃事という、盃を交わす儀式が行われます。これは組織において最も重要で、古くからの作法によって厳粛に行われました。

ほかにも、跡目相続や兄弟盃、和解の盃など、無頼者の世界では盃を取り交わす風習がありました。

江戸時代から明治時代にかけての博徒の代表格・清水次郎長（Wikipediaより）

また、無頼者の世界には厳格な掟がありました。これは組織の一体性を保持していくためのもので、例えば親分の命令であれば、それがどんなことであっても従うのが子分の役目とされました。

命令に従わない者、重要な行事に参加しない者は不義理とみなされ、場合によっては指詰めの上に破門されたり、簀巻きの川流しとして消されることもあったようです。

参考資料：縄田一男・菅野俊輔監修『鬼平と梅安が見た江戸の闇社会』2023年、宝島社新書

