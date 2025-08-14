【武藤 貴子】「フリマアプリへの不満も追い風」中古買取店の急増を後押しする経済効果と背景にあった”3つの社会現象”

最近、街を歩いていると「買取店」をよく見かけるようになった。駅前だけでなく商店街の空き店舗やショッピングモールにもあり、以前よりずっと身近な存在になっている。取り扱う品物もブランド品や貴金属だけではない。古着やおもちゃ、さらには使いかけのコスメまで幅広く、思わず「そんなものまで？」と驚くこともある。

かつては一部の人だけが利用していたサービスが、今では誰にとっても気軽な選択肢となりつつあるのだ。では、なぜここまで買取店が増えたのか。本稿では、買取需要やリユース市場の拡大、そしてビジネス自体の魅力の高さといった観点から、その背景をひも解いていく。

前編では、買取店の仕組みや市場規模、ビジネスとしての魅力を解説した。後編では、消費者意識の変化やフランチャイズ展開など、近年の買取店増加を促す背景や要因を詳しく掘り下げる。

不景気による金の需要増も一因

近年の買取店増加には、複数の要因が重なり合っている。ここからは、時代背景や消費者意識の変化に注目し、その拡大を後押しした主な理由を紹介する。

●景気悪化による生活防衛的ニーズ

前述のとおり、買取ビジネスは不景気に強く、コロナ禍においても需要が拡大した。新型コロナによる外出自粛や在宅時間の増加で「家の片付け」需要が高まり、不要品を現金化したい人が増えたことが主な理由だ。

また、コロナ禍でダメージを受けた飲食店などの他業種が新規参入したこともあり、出店が加速した。店舗買取では来店客数が一時減ったものの、出張・宅配・オンライン査定など非対面型サービスの拡充によって新たな事業チャンスも生まれた。

さらに、金価格の上昇も買取店増加に影響している。金は不景気になると需要が高まり、価格が上昇する傾向にある。金の価格が高まると、買取業者はより高い査定額を提示しやすくなり、消費者も不要な金製品を売って現金化しようとする動きが活発になる。

その結果、金の買取需要が増え、市場全体が活気づくことで、新規参入や買取店の増加が後押しされた。

●中古品に対する抵抗感の軽減

中古品への抵抗感が薄れたことも、買取店増加の一因だ。フリマアプリの普及やリユース市場の拡大により、不要品の売買が身近なものとなり、中古品を受け入れる人が増えた。また、SDGsの浸透で、消費者の「エシカル消費」への関心が高まったことも、リユース業界の社会的評価を押し上げている。

さらに、「かくれ資産」を市場に流通させようとする動きも少なからず影響がありそうだ。かくれ資産とは、1年以上使用しておらず、理由なく家庭内に保管しているモノ（不要品）を、メルカリの平均取引価格をもとに金額換算した数値を指す。

環境省のレポートによると、日本国内の家庭に眠るリユース可能な資産の総額は約67兆円にものぼると推計されている（「2024年 リユース等を取り巻く社会動向とこれまでの環境省の取組」より）。これを国民一人あたりに換算すると、平均約53.2万円だ。

このような膨大な潜在的価値が認識されるようになったことで、「使わずに眠らせておくよりも、現金化して活用したほうがよい」という考えが広がり、買取需要を押し上げているとみられる。

●フランチャイズ展開によるチェーン店舗の拡大

買取店の増加には、フランチャイズ展開も大きく寄与する。多くの買取店はフランチャイズ方式で運営されており、フランチャイズのブランド力や経営ノウハウ、研修サポートを活用することで、未経験者でも開業しやすく、短期間に全国で多数の店舗が増加している。

たとえば、業界大手の「買取大吉」は2024年9月現在、全国に870店舗以上をフランチャイズ展開しており、継続率も高い。他にも「大黒屋」「WAKABA」「売るナビ」など、多数のチェーンがフランチャイズによる急速な店舗拡大を続けている。

買取店増加に影響している３つの要因

買取店が増えている背景には、他にもさまざまな理由がある。ここでは、近年特に影響が大きいとされる3つの要因を紹介する。

●フリマアプリへの不安感

フリマアプリに対する不安も、買取店の増加に少なからず影響していると考えられる。ベルベットジャパン株式会社の調査では、フリマアプリ利用者の約72.2％が「個人間取引に不安を感じている」と回答（「2024年 フリマアプリの不安に関するアンケート調査」）。中でも、返品トラブルや取引相手の信用性への懸念が大きな理由となっている。

さらに、フリマアプリは商品登録や梱包、発送などに手間がかかり、出品しても必ずしも購入されるとは限らない。特に高価な品物の取引では、出品者・購入者双方が不安を感じやすい。

一方、買取店ならすぐに現金化でき、手間も少ない。専門の鑑定士による査定で信用度が高い点もフリマアプリと比べて強みとなっている。最近では、買い物ついでに立ち寄れる店舗も増えているほか、出張や宅配など選択肢も豊富だ。こうした利便性の高さから、フリマアプリに不安や不満を感じた人の中には、買取店を試してみようと考える人が一定数いるのではないか。

●生前整理・遺品整理ニーズの高まり

高齢化社会の進展により、終活・生前整理のニーズが年々拡大し、それに伴い生前整理や遺品整理に関連する買取需要も増加している。シニア層が所有するブランド品や骨董品、家具などの中古品が市場に流通しやすくなり、買取ビジネスの拡大につながっているのだ。

生前整理や遺品整理市場の拡大は、買取業者にとって新たな収益源となっており、実際に遺品整理を行う業者の中には、買取業務を取り入れて利益を上げている例も多いという。

●商品ジャンルの多様化と海外販路の発展

買取商品のジャンル多様化も買取店の増加に拍車をかける。多種多様なジャンルが買取対象となることで、それを専門に扱う買取店の新規参入と市場拡大を促している。

また、海外販路の拡大による影響も大きい。たとえば、大手リユース店のブックオフは、2025年4月に世界最大級の越境ECプラットフォーム『eBay』に新規出店し、「ゲーム」「CD」「DVD」「書籍」「コミック」などの分野で海外販売を拡大している。この新たな販路開拓は、国内店舗で顕在化するインバウンド需要の増加に応える狙いがある。

買取専門店「おたからや」も香港、シンガポール、台湾など海外に積極的に出店しており、販売チャネルの多様化と販路拡大を図っている。

海外への販売ルートが広がることで、国内では売れにくい在庫や中古品を海外市場で流通させられるようになり、新たな収益のチャンスが生まれている。買取店の中には、「なぜこんなものまで買い取るのか」と驚くほど幅広く取り扱う店舗もある。しかし、日本製品の需要がある海外、特に東南アジアや欧米諸国では、日本国内で再販が難しい中古品にも高いニーズが存在することも多いのだ。

今後の課題と変化

リユース・買取市場は今後も拡大が見込まれており、それに伴って買取店の店舗数増加やサービスの多様化が予想される。しかし一方で、いくつかの課題も存在する。

まず、新規参入者の増加や取扱ジャンルの多様化で競争が激しくなっているため、買取店はサービスの質や専門性、付加価値の向上に加え、AIやIoT技術を活用した業務効率化にも一層力を入れる必要がある。

また、遺品整理や生前整理の市場拡大に伴い、専門的な査定や高品質なサービスの提供が不可欠となっている。これに対応するためには、質の高いスタッフの育成やコンプライアンス、顧客対応の強化が重要な課題となる。

さらに、海外販売ルートの拡大は大きなチャンスだが、多言語対応や物流体制の整備が必要だ。これらの課題を乗り越えながら、買取ビジネスは今後も成長と変化を続け、市場のニーズに応えていくことだろう。

