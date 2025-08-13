セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、プライベートブランド「セブンプレミアム」と「セブンプレミアム ゴールド」商品の割引セールを、8月18日から14日間限定で実施します。

「金のハンバーグ」や「金のビーフシチュー」が15％引き

「セブンプレミアム ゴールド」は、「セブンプレミアム」ブランドの中でも“最上級のブランド”と位置づけて展開されているシリーズ。9月28日に15周年を迎えることから、対象の商品が15％引きで販売されます。

同セールでは、「金のハンバーグ」や「金のビーフシチュー」などの総菜、「金の濃厚つけ麺」や「金のマルゲリータ」などの冷凍食品、「金のワッフルコーン マダガスカルバニラ」などのアイスクリーム、「さばの塩焼」や「鉄板焼きハンバーグ 和風おろしソース」などの主菜、「味付きとろろ」や「ポテトサラダ」などの副菜が対象となります。

また、「千切りキャベツ」や「コールスロー」「極小粒納豆」といったその他の商品も対象となっています。

同社は「普段の食卓に『セブンプレミアムゴールド』の“とっておきの味とみんなに教えたくなるおいしさ”、『セブンプレミアム』の“毎日食べたいと満足いただけるおいしさ”をぜひこの機会にお楽しみください」とアピールしています。

対象商品は同社の標準価格（税抜き）からの値引き。また、対象の「エコだ値」商品は値引き後の価格から15％引きとなります。

キャンペーンは8月31日まで実施されます。