「エリック・カントナ時代」が甦る！マンチェスター・ユナイテッド、新サードユニフォームは90年代が“復活”

イングランド1部マンチェスター・ユナイテッドとキットサプライヤーのadidasは12日、2025-26シーズンの新サードユニフォームを発表した。

今作は、1990年代のユニフォームに触発されたノスタルジックなデザインとなっている。

Manchester United 2025-26 adidas Third

マンチェスター・ユナイテッド 2025-26 adidas サード ユニフォーム

新サードユニフォームは、ブラックを基調にイエローとブルーを各部に組み込んだ漆黒系。このデザインは、1993-94、1994-95の2シーズンで使用したUmbro時代のアウェイユニフォームがベースとなっている。

右胸のトレフォイル（adidasロゴ）と左胸の盾形エンブレムが、クラシックな雰囲気を醸し出す。

濃淡ブラックのストライプ柄で1993-95モデルの特徴を忠実に再現。その中にエンブレムのデビルを落とし込む。

今作の“元ネタ”となった1993-95アウェイは単なる懐かしいユニフォームではない。ある二つの出来事によってファンの脳裏に刻まれている。

一つは、1993-94シーズンのプレミアリーグとFAカップを優勝しダブル（2冠）を達成したこと。そしてもう一つは、エリック・カントナの伝説「カンフーキック事件」だ。

1994-95シーズンの敵地クリスタル・パレス戦で、相手サポーターの発した言葉に激高したカントナは、カンフー的な跳び蹴り（とパンチ）を浴びせてしまう。この前代未聞の出来事は後にカンフーキック事件と呼ばれ、カントナを語る上で欠かせない伝説的エピソードとなっている。

その試合で着ていたのが、今作のモチーフであるブラックのアウェイユニフォームだった。上記画像でカントナが着ているのがそのユニフォームで、色やエンブレムなど今作との共通点も多い。

ちなみに、この1993-95アウェイはクラブ史上初のブラック・ユニフォーム。プレミアリーグが黒を解禁したことにより、フィールドプレーヤーもこの色を着用可能となった。

今作の着用モデルとして、2008年から2012年までユナイテッドでプレーしたディミタール・ベルバトフが登場。

なぜか畳敷きの和室でカンフーポーズを決めているのだが、これはカントナへのオマージュに違いない。また、和室とカンフーの組み合せは映画『マトリックス』のイメージなのだろうか。

90年代のカントナ伝説が甦るサードユニフォームは、クラブ公式オンラインストア、adidasオンラインストアで販売中。