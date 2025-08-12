GENERATIONS ÇòßÀ°¡Íò¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÍ¼Êý¤Î¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¥Çー¥È¡¡²áµîºÇÂçÏª½Ð¤ËÄ©Àï¤·¤¿2nd¼Ì¿¿½¸
¡¡GENERATIONS¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÇòßÀ°¡Íò¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡ØHallelujah!!¡Ù¤¬9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¾®³Ø´Û¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÇòßÀ°¡Íò¡¢Í¼Êý¤Î¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¤òÈà½÷ÌÜÀþ¤Ç
¡¡º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î»£±ÆÃÏ¤Ï´Ñ¸÷Âç»È¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤È¥Ü¥Ûー¥ëÅç¡£ÇòßÀ¼«¿È¤¬¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Á¥¤Ë¾è¤ê¤Ê¤¬¤é»£¤Ã¤¿Í¼·Ê¥·ー¥ó¤ÎÈ±·¿¤ÏËÜ¿Í¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤È¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÎ¹¹Ôµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÎø¿ÍÌÜÀþ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈÁÇ´é¡É¤ò¼ý¤á¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤«¤éÆùÂÎºî¤ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ëÇòßÀ¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤ËÂÎ¤òÃÃ¤¨È´¤¡¢²áµîºÇÂçÏª½Ð¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢GENERATIONS OFFICIAL FAN CLUB²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢EXILE TRIBE STATION ONLINE STORE¤Ë¤ÆÃêÁªÉÕ¤¾¦ÉÊ¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¤Î¼Ì¿¿½¸3ºý¥»¥Ã¥È¡Ë¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡ØGENERATIONS LIVE TOUR 2025 ¡È6IX SENSE¡É¡Ù½ª±é¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÇòßÀ°¡Íò¤È¤Î¡Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ²ñ¡×¤Ë±þÊç¤¬¤Ç¤¤ë¡£¿½¤·¹þ¤ß±þÊç¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï8·î18Æü¡Ê·î¡Ë 23:59 ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥Èº£²ó¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤àÁ°¤Ë¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡Ö¤É¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤ÎÈ±·¿¤Ë¤¹¤ë¤«¡×¤ò¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·ー¥ó¤ÎÈ±·¿¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£»¨¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±ð¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¤È¤ª¤À¤ä¤«¤Ê³¤¤ÎÍ¼·Ê¥·ー¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á¥¤¬¤È¤Æ¤âÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤Æ»£±Æ¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Æ°²è¤À¤È¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë