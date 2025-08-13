この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【偽物コインを徹底分析】ヤフオクで売っていた『旧10円金貨』の偽物をプロの目で解説します！｜近代銭に詳しい怜子がポイントをお教えしちゃいます！』で、アンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が、実際に出回っていた偽物の旧10円金貨について鋭く解説した。動画は、視聴者から「騙されかかって購入してしまいました」という相談を受けたことをきっかけに、実物の偽物コインを元に、その作りの良し悪しをプロの視点で徹底分析する内容となった。



渡辺氏は「幸いにもお金は取られずに済んだ」と実際の被害者が返金対応されたことを紹介。その上で、旧10円金貨偽物について「明らかにスラブを見たら違いがわかる」としつつも、「パッと見、表のこの竜のところのウロコがまず甘い」など、本物と偽物を見分けるポイントを一つ一つ指摘した。「繊細さがない」「旗や葉っぱ、菊の御紋など各所でべたっとした表現が多く本物らしい立体感や細かさに欠ける」と強調。さらに「本物をコピーするので型を抜くと太くなりがち」「本物は見ればわかる繊細さがある」と語りながら、ディテールの違いに要注目と指南した。



また、渡辺氏は「スラブに入っているからといって安心してはダメ」「必ず本物の画像と見比べること」「分からなければ専門家に相談を」と視聴者に注意を呼びかけた。さらに、「コインというものは国の威信をかけて作られている。デザインは繊細で細かくなくてはいけない」「偽物はどこかやぼったさやもったり感があるので、おや？と思ったら一度立ち止まるべき」と警鐘を鳴らした。



記事の締めくくりとして、動画では「今日は偽物を実際に見て、どこに気をつけるべきかをお話しました。皆さんもマジで気をつけましょう」と語り、最後には「買う人がいなくなったら偽物を出す人もいなくなる」と呼びかけている。コイン収集家のみならず、ヤフオクやネットオークション利用者にも必見の内容となっている。