エスコンフィールドで行われる13日のロッテ戦後に約1時間

日本ハムは13日、エスコンフィールドで16日に行われるイースタン・リーグ、ロッテ戦後、同球場内2階ルーフトップにある「F VILLAGE DJブース」にて、一般参加者大歓迎のカラオケ大会「みんなでカラオケ」を実施すると発表した。

実施時間は、試合終了の20分後から約1時間程度行われ、参加費は1曲300円で先着順。参加者にはFビレッジとカラオケ機器メーカー「JOYSOUNDO」がコラボした「えふたんオリジナルステッカー」がもらえる。

ゲストとして飛び入り参加することとなった謎の二刀流キャラクター「DJチャス。」は、「当日は自分が10曲くらい歌うつもりなので、参加予定の皆さんには申し訳ないが、出番がないと思ってくれ！」とノリノリ。「まあ、それはさておき、参加費の300円は忘れないでくれよ。野球で愉しんで、歌で愉しんで、エスコンで最後まで愉しんで、まあ、デュエットを希望される方はいつでも言って！ サービスするよ」と笑顔でPRしていた。（Full-Count編集部）