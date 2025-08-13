◇欧州チャンピオンズリーグ予選3回戦第2戦 フェイエノールト2―5（2戦合計4―6）フェネルバフチェ（2025年8月12日 トルコ・イスタンブール）

日本選手2人が所属するフェイエノールトは敵地でフェネルバフチェに2―5で敗れ、2戦合計4―6で敗退した。新加入のDF渡辺剛が欧州では自身初となる1試合2得点を記録したが、大量失点が響いた。

ホームの第1戦を2―1で制していたフェイエノールトは前半41分、渡辺が右後方からのFKに頭を合わせて先制。2戦合計3―1とリードを広げたが、ここから守備が乱れて4失点。後半44分に渡辺がペナルティーエリア内で味方が胸で落としたボールを右足ボレーで豪快に蹴り込んだ。

この一撃で2戦合計4―5と迫ったが、アディショナルタイムにダメ押し弾を許して競り負けた。

FW上田綺世とともにフル出場した渡辺はセンターバックながらシュート4本を放ち、いずれも枠内に飛ばして奮闘。オランダの地元メディア「VP」でチーム最高の8点と評価され「前後半を通して活躍。オウンゴールになりかけた場面や空中戦で競り負ける場面もあったが、素晴らしい1点目と壮大な2点目を決めた」と称えられた。