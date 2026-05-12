日本での発売は2026年春頃とアナウンストヨタは5月7日、トヨタテクニカルセンター下山で新型EV『レクサスTZ』のワールドプレミアを実施した。【画像】気になるモデル概要！新型『レクサスES』日本発売迫る全30枚同所は、愛知県豊田市および岡崎市の一部に広がる650万平米の広大な敷地にあり、テストコースに研究開発やデザインの拠点が併存しているのが特徴だ。レクサスの新型EV『TZ』発表と同時に、新型『レクサスES』の実車も