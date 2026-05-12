中学受験の天王山は夏休みだとよく言われるが、むしろ危ういのはその後かもしれない。夏の疲労を引きずったまま、秋にある怒涛の学校行事と受験勉強が正面からぶつかる時期となるからだ。 【写真】可愛すぎる東大生「ルワンダの床屋でおまかせ」したら… 2026年に中学受験を終えた筆者の娘も、その秋に体が限界を超えた。その際に起きたトラブルと、その後どのように対応していったのかを振り返っていく。 7月、学校では