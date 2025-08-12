

NHKスペシャル「戦火の時代に紡ぐ歌 PASS THE MIC」

ラッパーのZeebraとZORNが出演するNHKスペシャル「戦火の時代に紡ぐ歌 PASS THE MIC」が、８月18日午後10時45分から放送される。

日本を代表するラッパーのZeebraとZORN。自分の置かれた境遇や心情をストレートに表現するリリックで若者を中心に絶大な支持を集めてきた二人が今夏、遠くに感じる“戦争”を“我がこと”に引き寄せられないかと新たな楽曲制作に挑んだ。

東京大空襲で孤児となり苛烈な戦後を生きた人のもとに通い続けたZORN。ガザやウクライナなど戦火の只中に生きるアーティストとの交流を重ねたZeebra。新たな歌が紡ぎ出されるまでの知られざる舞台裏と葛藤の日々の記録。二人が最後にたどり着いた境地と覚悟とは...【Zeebraコメント】戦火に生きる各国のラッパーたちと交流して、彼らの濃い経験や実情をとにかく吐露してもらいたいと考えながら、曲作りに挑んだ。曲を聴いた一人一人が、“戦争”を自分事として捉えられるきっかけになれば。そして、明日の戦争を一つでも少なくすることにつながってくれたらなと思う。【ZORNコメント】HIPHOPはそもそも「声なき声」を拾い上げてきた音楽。８０年前の戦争を体験された方がどんどん少なくなっていくなかで、誰かが今伝えないと、それが無かったことのようになってしまうような“声”。その声を自分も語り継いでいければという思いで、曲を制作した。■番組情報NHKスペシャル「戦火の時代に紡ぐ歌 PASS THE MIC」NHK総合８月１８日（月） 午後10時45分〜11時34分（49分）