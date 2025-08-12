親せきの前で夫の低収入を暴露した妻。怒り爆発の夫VS一切悪びれる様子がない妻｜夫の手取りは18万円【ママリ】

この物語は、共に20歳で 結婚 し子どもを授かった2人の 主婦 が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で 夫婦関係 や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。主人公メイカは、生活の苦しさに不満を募らせ、夫との関係もギクシャクしていきます。 一方、同じく夫の収入が18万円の すみれ は、厳しい状況の中でも夫を支え、感謝の気持ちを大切にしていました。 その違いが、夫婦の未来に大きな影響を与えていきます。従兄弟の 結婚 式で、親や親族を前に収入を暴露されてしまった夫は 激怒 夫婦喧嘩 に発展してしまいます。もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんの作品『夫の手取りは18万円』第23話をごらんください。

夫の給料が上がらず、結婚して10年経っても生活が潤わないことに不満を抱いている主人公・メイカ。そんな中、夫の親せきの結婚式に参列。





©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

お祝いムードを台無しにしたメイカ。低収入を暴露された夫は、怒りを爆発させます。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

メイカは夫に悪びれる様子はありません。そればかりか「本当のこと」と、自分の正当性を主張します。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

夫の怒りはヒートアップするばかり…。

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

メイカは義母に反論し、本当のことを言っただけだと主張します。ですが、夫だって毎日家族のためにがんばっています。

©mocchi_kakei

従兄弟の結婚式で自分の給料を暴露された夫は激怒。



しかしメイカは「本当の話じゃん」と言って嘲笑い夫婦喧嘩に発展してしまいました。



夫は仕事も家事も育児も頑張っていると訴えますが、メイカは「他の共働き家庭はゆとりがあって楽しそう」と反撃。夫婦の心の溝は深まってしまいました。

不満と感謝、あなたはどっち？

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

©mocchi_kakei

この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。



メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。



家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。



結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。

