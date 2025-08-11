X（旧Twitter）で話題になっているのは、留守番カメラに映ったハスキーさんのまさかのお姿。思わず叫んでしまうこと必至、衝撃の光景は記事執筆時点で295万回を超えて表示されており、6.5万件のいいねが寄せられることとなりました。

留守番カメラで部屋を覗いたら、大型犬が…

Xアカウント『@kn_sea1015』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「マーレ」さんのお姿。

この日、何気なく『別の部屋にいるマーレさんは何してるかな？』と、見守りカメラを覗いてみることにしたという飼い主さん。

想定外すぎる『衝撃の瞬間』に6万いいね

カメラの映像がスマホに映し出された瞬間…思わず『あーーー！』と叫びたくなる衝撃の光景が目に飛び込んできたといいます。

カメラのちょうど正面辺りに映り込んだマーレさん、その姿勢は…おしりを低くして今にも用を足してしまいそうな…そう、ウンチングスタイルだったというのです。その後、部屋の隅に縮こまっていたらしく「慌てて片付けに行った」と飼い主さん。

まさに奇跡のタイミングとも言えるその光景は、飼い主さんを絶望させたものの、多くの人々を笑顔にさせることとなったのでした。

この投稿には「そこちがうーーーーー！！」「クラウンチングスタートですか…」「この後大惨事確定イベント発生」「困りますーお客様そこでは困ります～」「そ、そのポーズは…！」など、多くのコメントが寄せられています。

甘えん坊でお茶目なお姿が大人気

2022年7月10日生まれのマーレさんは、甘えん坊でお茶目、ちょっぴり天然さんで、その美貌とのギャップがあまりにも尊いハスキーさん。

お留守番中に用を足して、『たすけて おといれきたないです』と絶望するお姿を見守りカメラで観測された過去もあるのだそう。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすマーレさんのお姿は、日々シベリアンハスキーの魅力や癒やしを発信し続けています。

