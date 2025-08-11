ローソンは、2025年8月12日(火)(※)より、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。

ローソン「らるきい監修 ぺぺたま。」

2025年8月12日(火)

税込価格：646円

販売店舗：九州地区のローソン店舗(1,418店：2025年6月末時点)

ローソンは、2025年8月12日(火)(※)より、「ニッポン全国！マチのハッピー大作戦」と題して、各地のソウルフードとコラボした“ご当地からあげクン”やご当地食材を使用した商品を北海道、東北、関東、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つの地域ごとに発売します。

九州地区のローソン店舗(1,418店：2025年6月末時点)では、『からあげクン サンポー食品監修 焼豚ラーメン味』のほか、地元名店の監修によるパスタやご当地のソウルフードや名産品を使用したパンやスイーツなど、計8品を楽しめます☆

(※)「延岡発祥 直ちゃん監修 チキン南蛮弁当」は、8月11日(月)発売。

今回は、ローソン「らるきい監修 ぺぺたま。」を紹介。

「ぺぺたま」は、連日行列の福岡で人気のパスタ専門店「らるきい」の看板メニュー。

ペペロンチーノに玉子を合わせた一品です。

「らるきい」監修のもと、その味を再現！ガーリックの風味を玉子がやさしく包み込みます。

レンジ後に半熟卵を加えることで、お店で食べる味を追求しました。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ガーリックの風味を玉子がやさしく包み込む！ローソン「らるきい監修 ぺぺたま。」 appeared first on Dtimes.