「もしかして、『パンツはいてない事件』のことですか？」

令和とは思えぬ発言に、思わず最高にテンションが上がった瞬間をそのままお伝えしたい。グラビアアイドルとしてはもちろん、 “軽トラ女子” としても知られる三田悠貴は、放送中の番組『道との遭遇』（CBC）のワンコーナーを担当している。全国各地を自ら運転し、道中のさまざまな出会いや発見をお届けするというハートフルな人気コーナーだ。大阪府枚方市を運転中、コンビニでトイレを借りたときに事件は起こった。なんと彼女、ノーパンだったのだ。

「ふだんから布が肌に触れるのを極力避けているんです。寝るときもノーパンだし、根本的にパンツで締めつけられるのが好きではなくて。そんないつもの感じで朝起きて、ロケに行ったんですが、お手洗いに行くまで気づかなかったんです（笑）。さらに驚くことに、ホテルに着いて荷物を確認すると、着替えの鞄のなかにパンツが1枚も入っていなくて……。3日間のロケでしたが、そのまま強行突破しました。おかげでリラックスしながら撮影できたと思うので、まだ見ていない方は見逃し配信をチェックしてみてください！」

彼女がノーパンで撮影したというロケは、兵庫から富山にまで及んだ。最後に気になるのが、今回のグラビア撮影には、パンツをはいてきたのか、だ。

「あ、ノーパンですね！（笑）」

みたゆうき

27歳 1998年5月7日生まれ 岐阜県出身 T156・B96（G）W59H88 2023年、グラビアデビュー。同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。現在バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ）にて「軽トラ女子三田 本州縦断旅」の人気コーナーを担当する。3rd DVD『ミルキー・グラマー』（竹書房）の発売が8月29日に決定。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@mitachan_y）にて

写真・Nachos

スタイリスト・毛利奈奈

ヘアメイク・富田実希