麻疹（はしか）の感染者が東京都内で急増している。

今年の感染者数は７日時点で２８人に上り、昨年１年間（１０人）を大幅に上回っている。感染力が非常に強く、旅行や帰省で移動機会が増えるお盆期間に入ることから、都は警戒を強めている。

はしかは、麻疹ウイルスによる感染症で、３９度以上の高熱と発疹を引き起こす。せきやくしゃみの飛沫（ひまつ）のほか、空気感染もする。予防にはワクチンの２回接種が有効とされる。

都防疫課によると、都内の感染者数は、過去１０年では２０１９年の１２４人が最多。コロナ禍で移動が制限された２０年は２人に激減し、２１、２２年はゼロだった。一方、行動制限がなくなった２３年は１０人、２４年も同数が確認された。

今年は年明けから確認され、５月には１０人を超えた。増加の要因には、海外渡航者や訪日外国人客の増加でウイルスが持ち込まれたことが考えられるという。７月１７日には４０歳代の男性、今月５日には同居する１０歳代の娘の感染が判明。２人とも渡航歴はなかった。

都はＳＮＳの公式アカウントを通じ、早期の予防接種のほか、疑いのある症状が出た場合の速やかな受診を呼びかけている。