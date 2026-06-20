19日、東京・北区で児童ら11人がケガをした小学校の火事は、放火の可能性がないことが新たに分かりました。また、火元の音楽準備室からは、電気ストーブなどの残骸が発見されたということです。19日、東京・北区の滝野川第三小学校で、児童・教員あわせて11人がケガをした火事で、19日、警視庁は実況見分を行いました。その結果、火元は4階の音楽準備室と判明し、また第三者が介在した形跡がないため「放火」の可能性はなく、「失