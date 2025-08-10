椎名林檎『おしゃれクリップ』登場！その半生や知られざる子育ての様子を明かす

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■椎名林檎が“尊敬するアーティスト”としてその名を挙げる、“ベンジー”こと浅井健一からのメッセージも紹介！

椎名林檎が、8月10日放送の日本テレビ『おしゃれクリップ』（毎週日曜 22時～）に出演。「何も隠し事はございません」と語るその半生や、知られざる子育ての様子を、椎名の幼少期や現在のプライベートをよく知る人物たちからのメッセージを交え明かす。

■母校で、テレビ初取材の恩師たちが明かす“アーティスト”椎名林檎の原点

番組では、椎名や番組MCの井桁弘恵の母校である福岡市立百道中学校を訪問。そこでは変わらない校舎の風景と、椎名の恩師たちが次々に登場する。

当時から椎名の“表現力はピカイチ”だったという恩師は、椎名と最初に出会ったときの思い出や、卒業後も変わらない椎名の優しさを感じたエピソードを披露。

そして椎名本人は、先生たちから受けた刺激と、アーティストの道を歩むようになったきっかけのエピソードを語る。

■中学時代の同級生や後輩から見たプライベートの姿

さらに、中学時代の同級生などへのインタビューでは、当時と今とで椎名の変わったところや、現在の母としての椎名の姿が次々と明らかになる。

そして、同じ中学校で1学年後輩の俳優・山口紗弥加は、公私にわたって仲が良い間柄だからこそ知る、椎名の母そして妻としての一面について言及。

すると椎名は「いつもふたり一緒」だと称されるほど仲の良い夫婦生活について、笑いの絶えない日常の様子を語り、井桁は思わず“キュンキュン”と心を躍らせる。

■母になる決意と、再び楽曲を書き始めた出来事

22歳のときに長男を出産し、母となった椎名。人気絶頂のなかでの出産にはとある秘めた思いがあったという。

スターダムを駆け上がるなかで抱いた、流れを止めるための決断と、それでも再びステージに立つきっかけとなった出来事…。「辞めよう」とすら思った仕事に、改めて向き合った真相とは。

■尊敬する人物からのメッセージを受け、自身に抱く思い

最後に番組では、椎名が“尊敬するアーティスト”としてその名を挙げる、“ベンジー”こと元BLANKEY JET CITYの浅井健一からのメッセージを紹介。

浅井が、世に出たばかりの椎名に抱いた強烈な印象と、現在3人の子どもを育てながら、第一線を走り続ける姿について賞賛の言葉を送る。

すると椎名は、「全部おっしゃっていること、リリック（歌詞）みたい」と感激した様子を見せつつ、番組を通して自身に対して抱いたあらたな気づきを口にする。「もっと驚きたい」という言葉にこめた、自身へのエールとは？

