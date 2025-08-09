“プルプル”緊張の宮崎優に町田啓太も“プルプル”、佐藤健ツッコミ「何を一緒に…」
俳優の佐藤健（36歳）が、8月8日に放送されたラジオ番組「TENBLANKのオールナイトニッポン」（ニッポン放送）に出演。Netflix配信ドラマ「グラスハート」の試写会で、緊張でプルプルしていた宮崎優を見て自分も「プルプルした」という町田啓太に、「何を一緒にプルプルし始めてるんだ」とツッコミを入れた。
Netflix配信ドラマ「グラスハート」の中で“TENBLANK”というバンドを演じている佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳がパーソナリティとして番組に出演。
7月に世界最速上映会というイベントが行われたが、町田が「裏で待ってる時、俺、横に（宮崎）優ちゃんいたの。なんかずっとプルプルしてて。で、その緊張が伝わってきちゃって俺もプルプルし始めちゃって」と一緒に緊張してしまったと明かす。
佐藤は「それは知らんよ。（宮崎を）安心させてあげて。何を一緒にプルプルし始めてるんだ」とツッコミを入れる。町田は「プルプルしてる、と思って俺もプルプルし始めちゃって。何の力にもなんなかったすね」と話し、志尊は「小羊ちゃんたちだ」とコメント。佐藤は「ま、でも一緒にプルプルしてくれてるだけでちょっと心強かったりするよね」とフォローした。
Netflix配信ドラマ「グラスハート」の中で“TENBLANK”というバンドを演じている佐藤健、宮崎優、町田啓太、志尊淳がパーソナリティとして番組に出演。
佐藤は「それは知らんよ。（宮崎を）安心させてあげて。何を一緒にプルプルし始めてるんだ」とツッコミを入れる。町田は「プルプルしてる、と思って俺もプルプルし始めちゃって。何の力にもなんなかったすね」と話し、志尊は「小羊ちゃんたちだ」とコメント。佐藤は「ま、でも一緒にプルプルしてくれてるだけでちょっと心強かったりするよね」とフォローした。