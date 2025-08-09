¥ä¥¯¥ë¥È¡¢Î®¤ì¤òÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎÇ´Åê¡Ä¡ªÂçÌðÌÀÉ§»á¡Ö¹âÍü¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á
¡¡ ¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï8Æü¡¢ºå¿À¤È¤Î»î¹ç¡Êµþ¥»¥éDÂçºå¡Ë¤Ë3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£±äÄ¹12²ó¤ËÆó»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂåÂÇ¡¦ÁýÅÄ¼î¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÀÜÀï¤ò¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿CS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀèÈ¯¡¦¹âÍüÍµÌ¤«¤é¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£MC¤òÌ³¤á¤¿Ã«ÈË¸µ¿®»á¤Ï¡Ö¹âÍü¤âÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ·Ñ¤®¿Ø¤¬´°àú¤Ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÂçÌðÌÀÉ§»á¤Ï¡Ö¹âÍü¤¬¤³¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥Ô¥ó¥Á¤¬Ìµ¤¤Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÍÞ¤¨¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÁýÅÄ¼î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ãø¼Ä¸¼£»á¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ºÇ¸å¤Î1ËÜ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡Ä¡£¤³¤Î9Ï¢Àï¤È¤¤¤¦Ä¹Ãú¾ì¤Ç¤·¤«¤â±äÄ¹12²ó¤Ç¡¢ÁýÅÄ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Á¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù